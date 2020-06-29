台國防部證實美軍在台協助訓練 台軍人士：公開的秘密

美國陸軍第1特種作戰群在去年2月公布的部隊宣傳片中曾出現一架印有青天白日旗標誌的直升機，疑似美軍在台灣與台軍舉行聯合訓練。近日，台灣國防部發言人史順文對此加以證實，並指“美軍公布有關披露台美軍事協訓的片段，皆屬於正常軍事交流，國軍均依年度計畫執行台美各項軍事交流”。

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據《聯合新聞網》6月29日報導，數十年來美軍到台協助台軍進行訓練，從未曝光實際情況，台軍也向來列為機密。但美陸軍第1特種作戰群去年2月公布“EXCELLENCE”（卓越）部隊形象片，開頭時有近十秒時間，採用其所轄特戰分隊在台灣與台軍陸軍特戰部隊共同執行室內攻堅、戰傷救護、人員撤離等施訓畫面，多名美軍士兵搭配一名身着台軍迷彩服的特戰士兵，在台軍營舍中模擬進行戰術搜索、攻堅，並由台軍的UH-60M黑鷹直升機撤離。片中直升機上的“陸軍”字樣及青天白日旗在片中一閃而過，顯示美軍位置在台灣。

據中央社報導，台國防部發言人史順文回應指，“美軍公布有關披露台美軍事協訓的片段，皆屬於正常軍事交流，國軍均依年度計畫執行台美各項軍事交流，國防部對此表示尊重，但不針對個案評論。”一 匿名台軍方人士還透露稱，台美在特戰上共同演訓、協訓已執行多年，甚至有超過10年的時間，但過去台灣“只能做、不能說”。該消息人士指，但現在因為台美關係升溫，變成“可以做，但由美方說”，加上台灣特戰能量在國際間越來越有水準，推測美方才以台灣特戰為開頭製作成宣傳短片。

這一台軍人士稱，“國軍與美軍的交流已是公開秘密，例如美軍特戰分遣隊（ODA，Operational Detachment Alpha）的大小規模及運用方式，目前已在國軍特戰單位實施；此外，推動官兵具備‘緊急醫療技術人員（EMT-1）’及‘戰傷救護（TCCC）’等具備救護能量的證照，也是參照美軍如何提高戰場存活率而來。”據悉，此次在宣傳片中曝光的訓練畫面是美軍在台代號為“平衡干預”（Balance Tamper）的行動。雙方每年依據雙方任務與需求，執行1到2次，由美陸軍第1特種作戰群，派遣所轄ODA特戰分隊，來台與台軍特戰部隊，實施共同訓練。

報導還引述中正大學戰略及國際事務研究所助理教授林穎佑的話稱，“過去美國是‘口惠而實不至’，口頭上一直說要幫助台灣，但也因為這樣引來中國很大的反彈，中國會透過外交手段採取正式回應，但美國現在透過刻意‘官洩’的方式，讓中國無法透過外交方式抗議，顯現美國開始透過認知戰、輿論戰反制中國。”

北京方面，中國國防部曾多次表態，“要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止一切挑釁中國國家主權和領土完整的行為；台灣是中國不可分割的一部分，任何‘以台制華’和挾洋自重的做法都是沒有出路的。”