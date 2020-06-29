王丹引消息指惡法一通過黎智英黃之鋒7.1即被捕

六四流亡海外的民運領袖王丹早前引述外媒駐京記者披露，全國人大常委會28日起一連3日加開會議，審議“港版國安法”，一旦在本周二表決通過之後，香港執法方面即將在7月1日逮捕被大陸傳媒已“裁定”為反中亂港分子的壹傳媒創辦人黎智英以及學運領袖、香港眾志秘書長黃之鋒兩人。根據蘋果日報報道，黎智英數天前已經聽聞有關消息，但“我不會走的，信與不信（7.1逮捕他的傳聞）有關係嗎？”而黃之鋒在其面書回應事件說：“在存亡號召之際，我的回應仍然如此，我們會用盡一切辦法，守護我們所愛的香港。”

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王丹表示，早在兩周前，已有外媒駐北記京者告訴他，根據他們從中共內部得到的消息，6月底全國大會常委會通過香港國安法，7月1日便會拘捕黎智英，黃之鋒2人，但不確定是否“送中（送到大陸）”受審。

王丹透過面書說：“我當時半信半疑，但還是將消息告知了兩名當事人。”王又指，他的外媒朋友希望把消息曝光，或許可牽制中共惡行。他續稱：“現在消息的前半部份看來已經確定，抓人的部份但願不會成真，但我其實相當悲觀。我相信黎，黃2人已做好準備，我只想知道港人是否做好了準備。”

王丹特別警告港人，若黎，黃2人如此輕易被捕，所有因參加反送中運動而上了黑名單的人都同樣被捕，“香港的年輕人，將面對逮捕，酷刑，漫長的關押，甚至不敢想像的命運。”他呼籲：“如果中共敢在香港悍然執行惡法，我希望港人一定要全體奮起，做最後的抵抗。”

王丹28日晚上回應查詢，他說這一次的跟他透露消息的外媒也是第一次找他，但不方便透露是哪一個國家的媒體，不過可以確認是一個駐京媒體，但就好像fb所說，他自己也是半信半疑，並已跟當事人說了。

王丹表示，他得知的“被捕名單”也只有黎智英和黃之鋒，但是就不知道原因是不是因為他們跟外國政要曾經有接觸。他又說，香港目前的情形如此嚴竣，不止要保住黎智英和黃之鋒，香港的每一個手足（所謂“手足”是指參與反修例運動抗爭者的統稱，形容相互之間的感情，情同手足）都要保住。