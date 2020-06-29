英使館：涉港微信文章被刪前2小時內35萬人次閱讀 點擊率最高

英國駐華大使館6月29日就其近日發文回應中國官媒涉港報道文章被刪的事件給予後續表態。英使館表示，“我們之所以這樣做是因為我們希望你們能夠就香港問題進行各方討論”。

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英國駐華使館在這一最新文章中稱，“此外，我們支持香港的穩定與繁榮，這一點很明確。正如英國首相所說：‘英國只想讓香港在一國兩制下取得成功 ’”。文章介紹指，英使館公眾號上周五發布的“關於香港問題的更正說明”，是為了回應中國媒體就英國和香港的“錯誤報道”。文章指，“這篇微信文章在發布兩小時後被刪，但在這短暫的時間內，35萬人次閱讀了這篇文章，這是我們發布的文章中閱讀量最高的一篇”。

英使館介紹稱，就這一被刪文章他們還收到了1050條評論。文章指，“許多評論表示支持新的國家安全法，且不同意英國的批評”，但亦有網民對文章表示歡迎，認為可以聽到不同的聲音、觀點。英使館還提到，中國國際電視台（CGTN）還對這一文章進行了回復，題為“對英國大使館的全面回應”，但與他們使館的文章遭遇不同，CGTN的文章並未遭到刪除，任何人則都可以閱讀和評論。

英使館還引用《環球時報》總編胡錫進在微博的留言，“中國應該開放更多批評和建議的渠道，鼓勵建設性的批評”，呼籲中方加大公眾討論的空間，大使館希望“今後能夠與你們分享我們對中國政府持有不同意見的話題的內容而不會被刪除”。英使館指出，與他們的遭遇相對照，中國駐英國大使劉曉明則經常在英國廣播公司等其他英國本土發言，並自由地談論香港問題，或就新冠肺炎等問題表態。英使館稱，而他的這些受訪內容則並未遭到刪除。

英使館稱，“英國與中國有着廣泛的關係，即使我們有分歧，我們也可以在這裡進行建設性的討論”。文章稱，“我們認為更重要的是，你們能夠藉此機會了解我們的觀點，這樣你們也能總結出自己的看法”。英使館在文章最後寫道，“我們希望這篇文章不會被刪除”。