趙立堅斥《香港自治法案》是廢紙一張 將限制美方人員簽證

中國外交部發言人趙立堅在周一主持例行記者會時表示，美國國會參議院不顧中方嚴正立場，執意審議通過有關涉港消極議案，惡意詆毀香港國安立法，嚴重干涉香港事務和中國內政，違背國際法和國際關係基本準則，中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

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上周四，由美國共和黨參議員帕特·圖米(Pat Toomey) 和美國民主黨參議員克里斯·範霍倫（Chris Van Hollen）提出的，呼籲制裁支持中國限制香港自治的人或公司的《香港自治法案》（Hong Kong Autonomy Act）在美國會參議院全票通過。該法案被認為是去年成為美國法律的《香港人權與民主法案》的強化版。受制裁的企業將被限制商品或技術出口、禁止從事股票和債券等金融證券投資。法案還授權制裁被認為幫助涉嫌侵害香港自治的個人及企業進行大額轉賬的銀行和其他金融機構。制裁措施包括禁止向美國金融機構借貸、禁止參與外彙交易和銀行交易等業務。分析人士指出，儘管該法案仍需得到眾議院通過和總統簽字或默許才能生效，但在北京大力推行港版國安法立法之際其成為美國法律或將只是時間問題。

趙立堅對此在記者會上回應指，香港國安立法旨在維護國家主權、安全、發展利益，保障香港長治久安和長期繁榮穩定，確保“一國兩制”實踐行穩致遠。香港事務是中國內政，任何外國無權干涉。他強調，中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹“一國兩制”方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干預香港事務的決心堅定不移。趙立堅聲稱，無論亂港分裂勢力如何叫囂、無論外部反華勢力如何施壓，都阻擋不了中方推進香港國安立法的決心和行動。他們的圖謀必將失敗。有關議案也是廢紙一張。

趙立堅續稱，我們敦促美方認清形勢，立即停止以任何方式干涉香港事務和中國內政，不得審議推進和實施有關涉港消極議案，更不得以此為由對中方進行所謂制裁，否則中方將採取堅決有力的應對和反制措施。一切後果完全由美方承擔。隨後，有記者追問稱，“你剛才說中方決定對在涉港問題上表現惡劣的美方人員實施簽證限制，美方人員包括美國官員嗎？”他回答說，“我剛才已經說得很清楚了。中方決定對在涉港問題上表現惡劣的美方人員實施簽證限制。具體指哪些人，有關人員心知肚明。”

針對港版國安法的立法爭議，50位聯合國人權問題獨立專家於上周五發表了一份聯合聲明，呼籲採取果斷措施，保護中國境內的基本自由。聲明表示，“中國全國人民代表大會近期決定起草香港特別行政區《國家安全法》，而未與香港民眾進行任何有意義的協商。此法若獲通過，將可能會違反中國的國際法律義務，並可能會對該自治區域的公民權利和政治權利施加嚴格限制。《國家安全法》可能會列入定義模糊的罪行，這些罪行可能會被輕易濫用，以壓制民眾，包括被中國國家安全機關所利用。中國國家安全機關，也將可能首次獲權‘於必要時’在香港設立‘機構’。”獨立專家們並敦促中國政府遵守其國際法律義務，包括《公民及政治權利國際公約》和《中英聯合聲明》規定的義務，撤回香港《國家安全法（草案）》。