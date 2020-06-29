駐港解放軍動作頻頻狙擊手實彈訓練九龍鬧市30軍車展肌

人大常委在北京審議香港國安法前後期間，駐港解放軍動作頻頻，駐港部隊狙擊手進行實彈涉及訓練，聲言“完成近100個目標的射擊”，日前又有30輛軍事在九龍佐頓區鬧市浩浩蕩蕩展肌。有軍事專家認為，在這敏感時刻發放這種突出可以發動遠距離、精準奪命攻擊軍種的片段，是想展示軍方在必要時有能力對“港獨分子”執行斬首行動。

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《解放軍報》微博指出，駐港部隊近日在香港一個靶場上演“槍王爭霸賽”。狙擊手在這裡進行15個訓練項目比試，完成近100個目標的實彈射擊。短片中，多名駐港部隊狙擊手在不同的極端環境下，包括穿着偽裝服伏地越障、搖晃環境、靜態環境、遮蔽物後、依託汽車等各種作戰條件下，以國產的CS/LR4 7.62毫米或QBU10 12.7毫米狙擊步槍，射擊不同距離的動靜態目標。

有解放軍男中尉在片中表示，這次比賽是要以實戰為背景，鍛煉狙擊手迅速捕捉擊中目標的能力。

軍事評論員黃東認為，這段視頻絕對是想威懾“港獨”分子和表態力撐“港版國安法”。他指，軍事向來是中共大外宣一環，軍方在這段推行“港版國安法”的關鍵時間，沒有這類短片“那才奇怪”。在他的印象中，駐港部隊從未發放只講狙擊的短片，所以今次展示的信息更明確，就是要向外界表明，軍方有能力在香港這種密集城市環境，執行較少機會造成誤傷的“斬首行動”，表明準備好圍剿所謂的“港獨”、“本土恐怖主義”分子，能夠在城市環境中清除定點目標。

此外，在25日凌晨，駐港解放軍多達30輛軍事在九龍佐頓區鬧市浩浩蕩蕩駛往附近軍營，當中有近年曾在大陸閱兵儀式亮相的解放軍新型“反恐突擊車”，蘋果日報報道，有市民聲稱在拍攝“軍演”經過時，手機的相機功能一度受到干擾，懷疑與這款突擊車有關。蘋果日報引述立法會議員塗謹申說，他質疑大批軍車在7.1前現身，予人“曬馬（展肌）”或“耀武揚威”感覺，可能中央想向抗爭者製造震懾效果，甚至為預防發生大型示威而加強布防。

報道指，30輛解放軍軍車25日凌晨1時左右途經覺士道駛入佐敦道，浩浩蕩蕩往槍會山軍營方向駛去，從目擊者拍到的照片所見，軍車車牌均有ZG（駐港zhu gang的普通話譯音簡寫）字頭，顯示屬於駐港解放軍。

當中兩輛行前頭、車身髹上TJ814及TJ818編號的裝甲車甚為矚目，車頂設有數支疑似天線、車頂近車頭更有六角形金屬物，前方再有長方形金屬網等懷疑具備電子干擾功能的特殊裝置。

報道引述網台“Daily Record Hong Kong”有記者報稱以手機拍攝軍車，但相機功能突然停止運作，該記者轉為飛航模式拍攝，即出現記憶卡錯誤和相機錯誤警告，令手機無法運作。另有市民稱，當時以手機拍攝軍車車頭告失敗，但當軍車駛過後再拍攝車身及車尾則無問題，懷疑遭軍車干擾。

有軍事評論員看過照片後告訴蘋果日報，解放軍車車身上的TJ相信是“突擊”的普通話拼音縮寫，懷疑該兩輛軍車是內地東風最新款猛士“CSK141反恐突擊車”，其中TJ814曾於2015年紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年閱兵儀式上亮相。

至於車上六角形金屬物，軍事評論員發現與警方銳武裝甲車上的六角形聲波炮近似；而解放軍車頂的天線，則可能發放電波干擾附近的手機通訊，其原理應與警方爆炸品處理課的“全頻無線電干擾車（又稱反遙控炸彈車）”相近。本報昨向解放軍駐港部隊查詢事件，惟未獲回覆。