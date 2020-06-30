林鄭月娥：歡迎國安法通過今日稍後生效 會儘快刊憲公布

針對中國全國人大常委會周二全票通過港版國安法一事，香港特首林鄭月娥在當天發聲明指，港府歡迎人大通過國安法，“《港區國安法》會在今日稍後生效”，港府會儘快完成刊憲公布程序，讓《港區國安法》同步在香港實施，亦會儘快設立由行政長官任主席的維護國家安全委員會，警務處和律政司會設立專職部門，負責履行國安法相關法律條文。

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林鄭月娥在港府官網聲明中表示，“維護國家安全是香港特別行政區的憲制責任，特區政府歡迎全國人大常委會今天通過《港區國安法》，並按《基本法》第十八條在徵詢全國人大常委會香港特別行政區基本法委員會和香港特區政府的意見後，把該法列入《基本法》附件三。”她續稱，“香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分，是一個享有高度自治的地方行政區域，直轄於中央人民政府。維護國家主權、安全和發展利益是香港特區的憲制責任，亦和香港市民息息相關。鑒於香港特區面臨的國家安全風險日見突顯，中央從國家層面制定香港特區維護國家安全的法律，以堵塞香港在國家安全方面的漏洞，實有必要性和迫切性。這次立法是完善「一國兩制」制度體系的重要一步，也可令香港社會早日回復穩定。”

林鄭月娥稱，“全國人民代表大會早前通過的《關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定》明確規定，列入《基本法》附件三的《港區國安法》在香港特別行政區公布實施。《港區國安法》會在今日稍後生效，特區政府會儘快完成所需的刊憲公布程序，讓《港區國安法》同步在香港實施。”她說，“《港區國安法》旨在切實防範、制止和懲治四類嚴重危害國家安全的罪行：分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動和勾結外國或境外勢力危害國家安全的犯罪行為，針對的是極少數違法犯罪的人，保障的是香港絕大多數居民的生命財產以及依法享有的各項基本權利和自由。”

林鄭月娥指出，“香港特區政府會按《港區國安法》的規定，儘快設立由行政長官擔任主席的維護國家安全委員會。警務處和律政司會設立專職部門，負責履行《港區國安法》的相關法律條文。”她續稱，“我對全國人大常委會在草擬法律過程中，聽取特區政府和香港社會各界的意見，並結合香港的具體情況，表示衷心感謝，對廣大香港市民踴躍表態支持，感到鼓舞。我有信心實施《港區國安法》後，困擾市民近一年的社會動蕩可以減退，局面穩定下來，香港可以重新出發，聚焦發展經濟，改善民生。”

此外，林鄭月娥還在當天以視頻會議的方式參加了聯合國人權理事會第44次會議。她在會上發言強調，“立法體現了重要的法律原則，不會影響‘一國兩制’和香港的高度自治。香港是多元社會，尊重不同意見，但‘一國’原則不容爭辯，亦無任何妥協空間，因為沒有‘一國’，‘兩制’將無立足之地，香港的穩定與繁榮將備受威脅。對於那些敵視立法的外國政府或政客，他們那‘雙重標準’的取態着實令人失望。所有指控中國的國家本身均有就國家安全立法，我們看不到為什麼只有中國不可以制定國家安全法律來保護自己的每一寸領土和每一個國民。”

林鄭月娥最後指，“只要堅持‘一國兩制’，實踐維護國家安全的法律，香港定能安然度過自去年6月起發生的這場政治風暴，並在恢復穩定的同時變得更強。她將和特區政府堅定不移地用好香港的優勢，把握國家發展帶來的機遇，為香港居民創造更美好的生活。”此外，香港保安局局長李家超在當晚聯同港府六個紀律部隊首長，包括香港警務處處長鄧炳強、海關關長鄧以海、懲教署署長鬍英明、消防處處長梁偉雄、入境事務處處長區嘉宏及政府飛行服務隊總監胡偉雄機長，對港版國安法表示歡迎，並表示全力支持法律在香港有效實施。