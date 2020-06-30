蔡英文：證明一國兩制不可行 賴清德：盼港人不要放棄信仰

中國全國人大常委會6月30日上午以162票全票通過了港版國安法。台灣總統蔡英文隨後回應指，“對此相當失望，這也證明‘一國兩制’不可行”。她提出，台港服務交流辦公室7月1日就會開始運作，提供香港人道協助。此外，台副總統賴清德亦發文對港版國安法的通過加以強烈譴責。

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據中央社報道顯示，蔡英文當天在出席“中華電信5G開台”記者會時指出，“中國曾經承諾香港50年不變，國安法的通過，讓人感到這個承諾確實是打了很大的折扣，她對於中國沒辦法履行承諾，感到非常失望，這也證明了‘一國兩制’是不可行的。” 蔡英文說，希望香港人民可以持續堅持他們所珍惜的自由、民主及人權；台灣也會持續支持。她指出，另一方面，台灣也有一個專案，對香港的人民提供人道協助與關懷，台港服務交流辦公室在七月一日就會開始運轉，進一步提供香港朋友在人道上協助。

賴清德亦通過臉書發文寫道，“不能放棄 香港加油！”他指出，“中國人大常委會踐踏民主潮流、摧毀‘港人治港、高度自治’的承諾，通過所謂 #港版國安法，我要強烈譴責。”賴清德稱，“發生在香港的一切，台灣人感同身受。台灣也歷經多年痛苦掙紮，才蛻變為現在的民主國家。”他強調，“我們深信自由與民主是人民基本的權利，會持續與全世界民主國家捍衛民主價值，呼籲中國與港府切勿一再毀諾，應傾聽民意，更期盼香港人民不要放棄最珍貴的信仰與勇氣，香港加油！”

此外，台行政院發言人丁怡銘還評價稱，港版國安法的通過違背對香港人民“50年不變”的承諾，嚴重影響香港社會的自由人權與穩定發展，政府嚴正譴責。他重申，支持港人爭取民主自由的立場，始終不變。丁怡銘透過新聞稿表示，依據台政府“香港人道援助關懷行動專案”所成立的“台港服務交流辦公室”，將在明天正式開始運作，透過政府與民間的協力，實質給予港人更多的溫暖與支持。他稱，“台政府也會持續關注港區國安法對香港的影響，及中國政府、港府後續作為，適時應處，也將台灣提醒民眾，注意國安法實施後赴港可能產生的風險。”