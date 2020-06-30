韓國外交部：香港應享有高度自治 密切關注相關動態

自首爾方面消息，韓國外交部發言人金仁澈6月30日就中國全國人大常委會當天通過涉港國安法草案一事表示，香港與韓國經貿和人文交流頻繁，韓方正在密切關注有關動向及今後影響。

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據韓聯社報道指，金仁澈表示，韓方尊重中英兩國1984年簽訂的《中英聯合聲明》內容，並認為根據聯合聲明和《香港基本法》，香港在“一國兩制”的原則下享受高度自治並繼續維護穩定與發展至關重要。這是韓國外交部在官方表態中首次提及“香港的高度自治”

金仁澈還表示，中美保持友好關係關乎東北亞地區乃至全球和平繁榮，韓方支持中美兩國為發展友好合作關係所付出的外交努力。外交部將於下月召開第三次外交戰略調整會議，積極謀求應對中美矛盾等方案。

另在美國商務部當地時間29日宣布取消對香港的特殊相關待遇的情況下，韓國產業界密切關注這可能給韓國經濟帶來的影響。韓聯社指，業界普遍認為，美方此舉給韓國經濟帶來的影響有限，但擔心其可能成為激化中美矛盾的催化劑。

據韓國貿易協會發布的一份數據，韓國對香港出口的產品中有114%被轉口，其中98%轉口中國內地，1.9%轉口美國。因此，美國取消對香港的特殊相關待遇不會對韓國出口造成直接衝擊，但若香港失去轉口貿易的優勢，韓企勢必要面臨改變對華出口模式。

報導稱，去年韓國對港出口額為319億美元，僅次於中國內地、美國和越南。其中半導體比重佔69.8%。半導體行業相關人士對此表示，對中國內地的半導體出口大部分已從轉口轉化為直接出口，預計今後對中國內地的直接出口比重有望進一步擴大。分析人士稱，但問題在於涉港國家安全立法工作可能進一步激化中美貿易摩擦，使韓企陷入兩難境地。