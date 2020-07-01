一本國安法在香港催生多個大小規畫及執法衙門

香港回歸23年開始，為了執行剛實施的國安法，香港將出現多個大大小小的衙門，其中角色最突出的，當然就是中央在香港設立的駐港國安公署了。香港本身也為此而成立多個機關部門，最主要的就是工作信息不予公開、作出決定不受司法覆核的“香港特區維護國家安全委員會”。

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根據港區國安法規定，駐港國安公署的其中一個功能是與中央外交部駐港特派員公署，會同特區政府，加強對外國和國際組織駐港機構，以及在港外國和境外非政府組織與新聞機構的“管理和服務”。

法例條文指，駐港國安公署應與特區維護國安委員會，建立協調機制，監督和指導特區維護國安的工作，公署的工作部門應與特區有關機關建立協作機制，加強信息共享和行動配合。

國安公署依港區國安法履行職責時，特區有關部門須提供必要的便利和配合，可對妨礙的行為，依法予以制止並追究責任。而公署的經費則由中央財政保障。

在香港方面，根據規定，香港特區要設立“香港特區維護國家安全委員會”，港區國安委工作信息不予公開，作出的決定不受司法覆核。這個基本上凌駕於基本法之上的港區國安委職責包括，分析研判香港維護國家安全形勢，規畫有關工作，制定香港維護國家安全政策；推進香港相關法律制度和執行機制建設，以及協調香港維護國家安全的重點工作和重大行動。

香港特區的維護國家安全委員會，接受中央政府監督和問責，委員會由特首擔任主席，成員包括三名司長、保安局局長、警務處處長、警務處維護國家安全部門的負責人、入境處處長、海關關長和特首辦主任。委員會下設秘書處，負責領導的秘書長由特首提名，中央任命。委員會設立由中央指派的國家安全事務顧問，顧問會列席委員會會議並提供意見。

特首要就履行維護國家安全職責的情況提交年度報告，如中央提出要求，特首亦要就特定事項及時交報告。

本來已經奉旨“勇武執法”的香港警方，將根據規定設立維護國家安全的部門，配備執法力量。律政司亦要設立專門的國家安全犯罪案件檢控部門。警方維護國家安全部門負責人和律政司國家安全犯罪案件檢控部門負責人，都是由特首任命，任命前須書面徵求由中央政府在港設立的維護國家安全公署的意見。他們就職時都要宣誓擁護基本法，效忠中國香港特區，遵守法律和保守秘密。

港區國安法指出，警方維護國家安全部門，可從香港以外聘請專門人員和技術人員，協助執行維護國家安全相關任務。

警方維護國家安全部門的職責有六點，包括收集分析涉及國家安全的情報信息；部署、協調、推進維護國家安全的措施和行動；調查危害國家安全犯罪案件；進行反干預調查和開展國家安全審查；承辦香港維護國家安全委員會交辦的維護國家安全工作，以及執行《港區國安法》所需的其他職責。

而律政司則需要設立專門部門，負責危害國家安全犯罪案件的檢控工作和其他相關法律事務。檢控官由律政司司長，徵得香港維護國家安全委員會同意後任命。