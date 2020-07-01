國安法正式實施四類罪行可判終身“破壞交通工具”屬恐怖活動罪

特區政府在今日7月1日23周年回歸前1個小時，將全國人大常委會剛通過的“港區國安法”刊憲，即時生效，一直被蒙在鼓裡的港人也終於可以第一手了解影響他們事關重要這本法律。國安法條例規管的4類罪行：分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動和勾結外國或境外勢力危害國家安全，罪行重大者均可處終身監禁。其中破壞特區政權機關場所及設施，使其無法正常運作納為“顛覆國家政權罪”；破壞交通工具、設施、電力設備等則屬“恐怖活動罪”。

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公民黨法律界立法會議員郭榮鏗30日指出，新華社稱港區國安法有66條，有說條文將於晚上11時才公布，如在7月1日零時生效，“即少過1分鐘時間看一條（條文）”。由此可見北京當局的國安法制定是何等之黑箱作業。香港國安法的港府刊憲全文連接：https://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20202444e/cs220202444136.pdf

港區國安法共有6章共66項條文，列出4類罪行的定義及刑罰，刑罰大致按犯罪者參與程度畫分。以“顛覆國家政權罪”為例，法律列明行為包括：推翻“中華人民共和國中央政權機關”或“香港特區政權機關”；嚴重干預、阻撓、破壞中央政權機關或特區政權機關依法履職；攻擊、破壞特區政權機關履職場所及設施，使其無法正常履職。首要分子或罪行重大的，可判終身監禁或10年以上監禁。

此外，煽動、教唆、資助他人“分裂國家”或“顛覆國家政權”，都屬觸犯相關罪行，情節嚴重判監5年以上10年以下；情節較輕，判監5年以下、入勞役中心、教導所，或社會服務令、入感化院。

“恐怖活動罪”是為脅迫中央政府、特區政府或國際組織或威嚇公眾以圖實現政治主張，實施以下造成或意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動：針對人的嚴重暴力；爆炸、縱火或投放毒害性等物質；破壞交通工具、設施、電力設備等。刑罰方面，致人重傷、死亡或使公共財產遭受重大損失的，判終身監禁或10年以上監禁。宣揚恐怖主義、煽動恐怖活動，情節嚴重可判監5年以上10年以下，並罰款或沒收財產。“勾結外國或境外勢力罪”，其中通過各種非法方式引發香港居民對中央政府或港府的憎恨並可能造成嚴重後果，最高可囚終身。

根據港區國安法，特首是“維護國家安全委員會”的主席，要就特區維護國家安全職責的情況交每年報告。法例列明特首多項權力，包括可批准對有合理懷疑涉危害國家安全犯罪的人員進行截取通訊和秘密監察等。委員會的工作不受特區任何其他機構、組織和個人的干預，工作信息不公開，其決定亦不受司法覆核。

在法例第三章提到法律的“效力範圍”，指任何人在香港內作出國安犯罪，適用港區國安法；至於不具有香港永久居民身分的人，在香港外針對香港特區進行港區國安法規定的罪行，也適用港區國安法。香港永久居民，或在港成立的公司、團體等法人或者非法人組織，即使在香港以外，觸犯國安法規定的犯罪行為，都適用港區國安法。第一章“總則”重申，任何人未經司法機關判罪前均假定無罪。

特首林鄭月娥30日晚發聲明，歡迎全國人大常委會通過港區國安法，形容堵塞香港在國安方面的漏洞，特區政府會儘快設立維護國家安全委員會。她有信心實施港區國安法後，困擾市民近一年的社會動蕩可以減退，香港可重新出發。港澳辦認為，港區國安法實施後，對嚴重危害國家安全的行為和活動，產生應有的震懾力，香港將迎來變亂為治的轉機。中聯辦的聲明特別指出，中央對國安法實施過程中可能遇到的情況已經作了認真評估和充分準備，任何人都不要低估中央維護香港國家安全的決心。