國安法生效蓬佩奧“香港悲傷的一天”張曉明穩定的“守護神”

全國人大常委法工委主任沈春耀在國新辦的記者會上，介紹今日生效的香港國安法。2020年7月1日。

香港國安法7月1日生效，全球各地政府也表關注，美國國務卿蓬佩奧發表聲明稱，說香港經歷悲傷一天後，警告指美國會有新一輪反制措施。蓬佩奧表示，美國會繼續與香港人站在同一陣線，應對北京對言論、新聞及集會自由的攻擊。而國務院港澳辦副主任張曉明則在北京舉行的記者會上說，香港維護國家安全法是香港繁榮穩定的“守護神”。

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蓬佩奧發表聲明後再在推特發文說：“中國共產黨嚴厲的國安法扼殺香港自由，同時曝露黨最大的恐懼：自己人民的自由意志和自由思想。”

國際其他的反應則包括聯合國人權理事會27國發表的聯合聲明，特別促請北京保留香港集會及新聞自由；英國駐聯合國大使布雷思韋特呼籲中國和香港政府對強推此法三思；美國眾議院議長佩洛西呼籲對中國實施制裁及其他措施，呼籲總統特朗普根據《香港民主人權法》採取行動。

身兼美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）主席的民主黨籍眾議員麥高文（Jim McGovern）指港版國安法讓中國秘密警察得以壓制香港，將會徹底改變港人生活方式。

張曉明在國新辦新聞發布會上表示，香港維護國家安全法是香港繁榮穩定的“守護神”。他說，這部法律就是要懲治極少數嚴重危害國家安全的犯罪分子，對他們高懸利劍，對干預香港事務的外部勢力形成震懾，充分保護絕大多數香港居民的生命財產安全和所享有的各種權利自由，也包括充分保障在香港的外國投資者的合法權益，將發揮香港繁榮穩定“定海神針”的作用。

全國人大常委會法工委主任沈春耀在國新辦的記者會上表示，全國人大常委會第二十次會議上，全票通過了中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法，充分代表了人民的意志，充分反映了全國各族人民包括香港同胞的心聲和意願。