美眾議院全票通過《香港自治法案》 參議院最快周四表決送交白宮

美國國會眾議院7月1日全票通過了《香港自治法案》。眾議院議長佩洛西表示，“北京所謂的國家安全法……象徵著‘一國兩制’原則的死亡”。該法案將授權美國政府以金融等制裁手段懲罰有侵蝕、損害香港自治的中港官員和實體。

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美國會參議院已於6月25日全票通過了與此近乎一致的法案。此次經眾議院通過《香港自治法案》後，該法案將被送入參議院進行協調及表決，隨後將遞交總統簽字。另據英國《衛報》報道，作為該法案之前通過的參議院版本的聯合發起人之一，民主黨參議員克里斯·範霍倫（Chris Van Hollen）介紹指，參議院最快會在周四對眾議院通過的版本進行表決，隨後將送往白宮等待總統簽字。

7月1日，佩洛西在北京推行港版國安法生效後，罕見地親自出席當天稍早在眾議院外交事務委員會舉行的香港國安法聽證會。她參會並在發表致辭中表示，“中國通過所謂的國家安全法將23年前承諾的‘一國兩制’逼至絕境。”她續指，中國人大選擇在香港主權移交紀念日前夕通過香港國安法意味着“一國兩制”已經死亡。她認為，“這一法律是針對香港人的一次殘酷、根本性的鎮壓，意在摧毀向港人所承諾的自由。”她強調，“香港國安法的目的是要阻嚇和壓制香港的言論自由，我呼籲所有熱愛自由的人們團結一致，譴責中國的行為。”

佩洛西還闡述美國必須為香港發聲的原因指，“如果我們因為商業利益而不就中國的人權狀況發聲的話，我們將失去批評其它地方所發生人權侵犯事件的道德權威。”不久後，隨着眾議院全票通過了《香港自治法案》，她並發表聲明重申，港版國安法違背了中國承諾的“一國兩制”，美國譴責這部“危險的”法律。她寫道，“今天，我們自豪地通過了《香港自治法案》，這是結束中國政府對香港人民加速進行鎮壓、恐嚇和殘酷行徑的又一重要步驟。” 根據這項法案，美國將對支持中國損害香港自治的個人或實體實施制裁，並要求國務院每年向國會報告制裁落實情況。

參議院早先通過的版本中亦以經濟制裁為主，具體包括凍結資產、拒絕入境等，制裁對象也包括中港政府官員和政府職能部門。受制裁的企業將被限制商品或技術出口、禁止從事股票和債券等金融證券投資等。法案還授權制裁被認為幫助涉嫌侵害香港自治的個人及企業進行大額轉賬的銀行和其他金融機構。制裁措施包括禁止向美國金融機構借貸、禁止參與外彙交易和銀行交易等業務。此外，該法案將授權制裁幫助這些企業或個人進行大額轉賬的金融機構。