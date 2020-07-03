一名7.1示威港青涉雨傘刺傷警員當晚在離港客機上被捕

一名涉嫌在7.1示威遊行中企圖保護“手足”免被警察追捕時用雨傘刺傷一名警員的男子，在當晚搭乘離港前往英國的班機上被大批警員截捕。在7.1同一天反對香港國安法示威活動中，數百名被捕者中有10人首次被指涉嫌違反新生效的香港國安法被捕，他們大都涉嫌展示或藏有港獨旗幟又或是“光復香港 時代革命”旗幟。

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涉嫌刺傷警員的24歲黃姓青年在警署扣查一整夜後，警方在2日晚將他押返住所進行搜證，逗留約1個多小時。而事件中左上臂受傷的警員送院時清醒，他被送往律敦治醫院，其後轉往東區醫院。

多名便衣警員2日晚上9時50分將疑犯押返其住所搜證。疑犯雙手被手扣反鎖在背後，身穿服飾與1日晚被捕時一樣。疑犯被押上住所搜查，逗留至晚上約11時08分離去，未見帶走任何物品，其間有街坊大叫“手足加油”及“五大訴求”口號。

據警方消息，7月1日晚上11時42分，有匿名者致電機場警區當值指揮官，稱涉嫌刺傷警員男子正準備搭飛機逃往倫敦。警方追查下發現有一名男子下午6時許購買單程機票，認為有可疑，隨即派員到機場拘捕。消息人士稱，該男子乘搭航班為國泰CX251，原定晚上11時55分起飛，警方趕至該航機64號停機位，當時機門尚未關上。

消息人士續稱，警方請機組人員數度廣播，要求涉事男子下機，但無人起身。其後機長批准警方派數名警員登機搜查，憑外貌和手臂傷勢認出該男子並拘捕，當時他坐在機票畫定座位的前一行，他被捕時無反抗。據悉，警方在7月2日零時30分前將男子帶到機場警署，案件交商業罪案調查科。昨晚9時許，該男子被黑布蒙頭和鎖上手扣，由警員押返慈雲慈正邨正明樓住所，警員在屋內搜查一個多小時至約11時，未見警員有帶走任何證物。消息稱，該男子最快今日被落案起訴，案件料即日提堂。

警方聲稱告密電話來電並無來電顯示，因此目前未悉是誰向警方提供線索。疑犯的父親接受此間傳媒採訪時否認曾通知警方，亦稱不知道兒子要去英國。他說，前日近半夜12時，一名男子致電問他是否被捕者父親，通知他的兒子已在機場被捕，並向他索取兒子身分證號碼，以替他尋求律師協助。

有網民懷疑，警方要在飛機即將關閉機艙門之際，才趕到機場上機搜查疑犯，時間如此倉促，似乎指向機場已經使用人面識別系統的可能，警方是要等到機場的通知才趕到現場。

此外，七一遊行中，10人首次被指涉嫌違反新生效的“港版國安法”被捕，他們大都涉嫌展示或藏有港獨旗幟又或是“光復香港 時代革命”旗幟。根據蘋果日報引述消息報道，警方拘人的理由是被捕人違反國安法21條，即是涉嫌“煽動他人分裂國家”，究竟這10名被捕人能獲得的法律保障會否遠低於普通刑事案件的被捕人，廣受外界關注。

至2日晚上11時許，警方表示10名被捕人之中，有8名年齡介乎15至67歲人士已獲準保釋候查，暫時所見因為涉嫌違反國安法被捕人士享有的法律權利與一般刑事罪的被捕人相若，包括可接見律師。

根據報道，警方曾向部份觸犯國安法被捕人士透露，指他們干犯嚴重罪行，需要採集DNA樣本及進行搜屋程序。更有消息人士透露，警方有意採用“直通車”策略嚴厲對待部份曾揮動港獨標語或港獨旗的被捕人，因覺得其行有煽動分裂之嫌，故警方有意在48小時扣押期滿之前，落案檢控部份人及即時提堂，甚至會在庭上要求拒絕讓被告保釋。

報道又指，這10名涉嫌違反國安法的被捕人當中，有小量情節輕微的個案，已獲釋保釋候查（至少8人獲準保釋）。但有部份蓄意揮舞港獨旗的個案，警方認為他們有目的及意圖違反港區國安法第21條，即是煽動他人分裂國家，此罪縱是列作“情節較輕”作檢控，也可判處5年以下有期徒刑。