台灣政大民調：台灣人認同感是67%創新高

台灣國立政治大學選舉研究中心今天發布「台灣民眾台灣人/中國人認同趨勢分布」等3份民調顯示，台灣人認同感是67%，政黨偏好民進黨36.8%，偏向獨立27.5%，都創下歷年新高。

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中央社報道：台灣政大選研中心以上3份民調的調查時間點，起於1992年與1994年，今天發布截至2020年6月的最新調查結果。

在「台灣民眾台灣人/中國人認同趨勢分布」方面，民調顯示，台灣民眾的「台灣人」認同感自1992年起持續上升，於2007年與「既是台灣人也是中國人」出現交叉後，「台灣人」的認同感繼續攀升，今年達到67%最高峰；兩種身分認同均有者是27.5%，為歷年新低。

在「台灣民眾統獨立場趨勢分布」方面，認為「維持現狀再決定」的民眾比例持續下降至28.7%、「偏向獨立」者由2018年佔15.1%、上升至2020年6月的佔27.7%，為歷年最高；而「永遠維持現狀」者佔23.6%、「儘快獨立」佔7.4%、「儘快統一」則創下新低、佔0.7%。

「台灣民眾政黨偏好趨勢分佈」方面，仍以「中立無反應」的民眾占最多數、為37.8%，不過，偏好民進黨者佔36.8%、創下歷年最高；偏好國民黨者佔15.8%、偏好台灣民眾黨為5.3%、偏好時代力量佔3.3%。