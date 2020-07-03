新華社“倒行逆施”倒轉香港區徽懵然不知

新華社插圖擺烏龍，香港區徽的洋紫荊圖案應該是下面一副，然而新華社的插圖卻明顯倒轉了花瓣尖。2020年7月3日。

日前新華社用三個齒輪構成一副插圖，表達祖國是香港經濟的原動力，但因設計錯誤導致香港被“卡死”而貽笑大方，豈料新華社一錯再錯，在其推特（twitter）的平台上的一副漫畫插圖，竟然將香港紅底白色的紫荊花花瓣尖倒轉（見圖），逆風而轉，大逆不道，觸犯了區旗及區徽條例。

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今年7.1回歸，也是香港國安法實施的大日子，中國官方大力宣傳香港再出發，官媒新華社亦在推特貼上多幅賀回歸同撐國安法的圖片，其中一幅寫有“香港再出發 回歸23周年”的插圖，一名白衣人女子衣服上寫了I love H.K.語句，背後有香港區旗，不過區徽竟然掉轉方向，由順時針變成逆時針；另外區徽應該放在中間，也非如新華社插圖那般。

據蘋果日報報道，新華社擺了烏龍仍懵然不知，但到了7.2深夜才匆忙刪去有關插圖。

2016年立法會議員鄭松泰在立會議事廳內倒插國旗同區旗，結果被控違反《區旗及區徽條例》，被判侮辱國旗及區旗罪成。如果將區旗反轉，又不把旗上的區徽置中，這顯然已經涉嫌觸犯侮辱區旗同區徽罪了，只是現在倒轉區徽的，不是民主派，而是官媒新華社。正是只許官家放火，不準百姓點燈現代寫照。

根據《區旗及區徽條例》規定，任何人不得展示或使用不合規格的國旗、國徽、區旗或區徽。任何人公開同故意侮辱區旗或區徽，即屬犯罪，一經定罪，最高要監禁3年。