澳洲繼英國後擬庇護港人中國與五眼聯盟矛盾深化

澳洲總理莫里森周四表示正“非常積極”考慮向因為國安法的威脅下而憂慮前路的香港居民提供援助。澳洲ABC傳媒報道，政府或將向受影響港人提供“避風港簽證”。如果屬實，澳洲將會是繼英國之後，第二個向香港居民提供庇護的五眼聯盟國家。

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在北京，中國外交部發言人趙立堅對英、澳這兩個五眼聯盟國家相繼對港人提供支援表示強烈不滿。他要求澳洲政府“立即停止”干涉中國內政；而對英國擬向超過300多萬持有英國BNO護照的港人居英權更批評英國“違背自身承諾”。

中國對五眼聯盟之首的美國，批評尤其犀利。趙立堅指斥美國國務卿蓬佩奧“天天撒謊造謠，充分暴露了他的無知和偏見”，又猛烈抨擊美國的“四無知”。包括對香港國安法和國際法的無知。

在香港國安法實施第一天，即有數百人因為遊行示威而被捕，據稱其中將有至少10人將被控違反國安法。

當被問到對香港當局大肆打壓香港的示威者有否感到困擾，而他會不會為此而向港人提供安全港時，莫里森說：“我對上述兩個問題的答案，都是是。”他說：“我們正積極考慮我在好幾個星期前已經要求提出的有關建議。”

莫里森形容，香港局勢發展令人憂慮，而澳洲的立場與其他價值相近的盟友一致，如英國、美國及加拿大。他指，自己已在數周前提出協助有需要港人的計畫，經過最後階段的調整後就會交予內閣審議，為港人“提供類似機會”。報道指，莫里森與外交部及內閣就北京推行港區國安法事宜，已開始商議回應的措施。

在北京，外交部對英、澳和美國為港人提供或考慮立法給予政治庇護方便表達不滿。

趙立堅要求英、澳兩國糾正錯誤，並同時批評美國和新西蘭正考慮相關的提案，為港人提供安全庇護之所。趙說：“維護國家安全和雙邊關係哪個更重要，一目瞭然。”

趙說，香港回歸前，英方曾明確承諾不給予BNO旅行證件持有者在英居留權。英方無視中方嚴正立場，執意改變政策，為有關人員在英居留和入籍提供路徑，嚴重違背自身承諾，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。中方對此表示強烈譴責，並保留作出進一步反應的權利，由此造成的一切後果由英方承擔。

至於澳洲正考慮步英國後塵為港人提供庇護所，趙說：“我們也看到了有關的報道，我們奉勸澳方客觀看待香港國安法，立即停止借所謂香港問題干涉中國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠。”

趙立堅抨擊美國最力，他說：“蓬佩奧天天撒謊造謠，充分暴露了他的無知和偏見。”趙表示，美國對香港國安法無知，拿人權說事是顛倒黑白。

他又提出所謂的美國的“四無知”論；即對香港國安法的無知、對一國兩制的無知、對中英聯合聲明的無知以及對國際法和國際關係基本準則的無知。