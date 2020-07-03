與採訪目的不符福建東南衛視兩位駐台女記者今被迫離台

福建東南衛視兩位在台灣駐點的新聞記者艾珂竹及盧嬙，被台灣文化部認定在台灣製作節目，與當初開放大陸媒體來台新聞採訪的目的不符，台灣陸委會副主委邱垂正昨天在記者會上公開表示，兩位記者的記者證和入境許可證已經被廢止，要求兩人今天離境。今天上午11點25分，兩位記者在台灣移民署人員監視下，搭乘廈門航空班機離開了台灣

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東南衛視節目「海峽新幹線」主要制播內容以海峽兩岸事務為主，除了在福州制播之外，節目進行中，主持人會聯機「台北演播室」和「北京演播室」，由東南衛視駐當地記者採訪當地學者專家或政治評論者。但因為東南衛視是把受訪者請到台北的攝影棚內，面對面接受記者提問，因此，記者究竟是在採訪，還是在主持節目出現爭議。但最關鍵的是，台北方面受邀的評論員大多是藍營，敵視中國的綠營或獨派人士絕不可能獲邀接受採訪。

民進黨立委邱志偉近期表示，政府對於涉及矮化台灣的大陸官媒政治性節目應禁止在台灣製作，並廢除其來台許可。

台灣文化部表示，台灣目前共計開放十家大陸媒體記者在台駐點採訪，後續其他大陸媒體在台灣相關採訪行為，文化部將與各機關密切關注，並配合處理。據了解，除了福建東南衛視之外，大陸中央電視台及福建海峽衛視，在台北也都設有演播室。

今天離境的記者艾柯竹在機場表示，駐點工作內容行之有年，並沒有做超出申報以外的工作。對於被認定是政論節目，她說，在台灣她只有提問採訪，沒有在任何政論節目作評論，也沒有對特定事件作個人主觀的說明。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，長期以來，大陸記者在台灣通過大量客觀公正的報導，為增進兩岸同胞相互了解，融洽親情，特別是為大陸同胞更好地了解合灣，發揮了橋樑和紐帶的重要作用。大陸記者的正當權益應受到保護，他們在台採訪報導工作應受到尊重。

她說，一段時間以來，民進黨當局以各種手段限制和阻撓兩岸交流合作，現在又將矛頭對準大陸媒體在台灣的正常新聞報導，嚴重干擾了大陸媒體駐點採訪，嚴重損害了大陸記者的正當權益。國台辦並正告民進黨當局，立即停止無理做法，否則由此引發的一切後果，由民進黨當局承擔。