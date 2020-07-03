陸委會提醒台人赴港要當心蔡英文冀香港非昔之台灣

台灣陸委會副主委邱垂正2日在例行記者會上警告，批評中共或支持反送中的台灣人，非必要勿赴港，甚至不要在香港轉機或過境。在同一天，總統蔡英文透過面書貼文指出，港版國安法再度勾起了台灣人對過去白色恐怖歷史的回憶，但她希望，台灣的過去不應該是香港的現在或未來。

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邱垂正表示，港版國安法內容擁有“無所不包、無所不在”管轄權，堪稱“史上最誇張法律”，充分顯示中共為維護政權，無所不用其極，全面封殺無法容忍意見，與全世界為敵。台灣人若批評中共，或支持“反送中”行為，都屬高風險族群，建議台灣審慎觀察，非必要勿前往港澳與大陸，亦不要在這些地點過境。

邱垂正說，7月1日已經有港人因違國安法遭拘捕。中共不明文做法，極有可能出現“李明哲第二”。他呼籲台灣民眾在港遇到問題，可致電台灣駐港辦事處，政府盡最大努力保護民眾安全。

針對台灣駐港辦事處是否受到香港國安法影響，邱垂正指出，港台關係受到兩岸因素影響，出現不少波折，港府遲遲不發出辦事處人員的工作簽，中共與港府迄今多次任意誣指台灣介入港事務，香港國安法規定勾結外國與境外勢力危害國家安全罪，有明顯針對性。

陸委會重申台方關心但從未介入香港事務，港辦在港運作一向符合雙方規範，從未逾越分際，不應藉此影響辦事處在港正常運作，以免損人而不利己。辦事處也有應變計畫應付變化。

此外，蔡英文在面書上帖文指出，7月2日藉著悼念當年疑遭國民黨政府殺害的陳文成事件39周年，直指台灣的過去式，不該是香港的現在式和未來式。她盼望我們對轉型正義的努力，能稍稍撫慰涉及相關事件的家屬，並能給香港等待自由之光朋友們些許鼓勵。

另據紐約時報報道，香港國安法正式施行，凸顯北京強力控制香港，卻激發台灣內部危機感。而近期台海軍事活動增加，爆發衝突的機率雖低，但兩岸漸行漸遠，和解難度越來越高。

報道指，中國主席習近平向來試圖讓台灣相信兩岸統一是歷史必然，以經濟誘因吸引台灣之餘，清楚以不惜動武來回應推動台灣獨立的一切舉措。如今，習近平迅速加強控制香港，對台不再提出誘因，警告顯得更具威脅性。

報道稱，香港特區政府高層在香港國安法的立法過程中毫無置喙餘地，習近平承諾依一國兩制維持香港高度自治的話語顯得空洞無比，部份人士越來越擔心北京將更積極謀求兩岸統一。