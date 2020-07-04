港大教授：不應以保護國家安全為名 合理化威權統治

曾擔任過香港大學法學院院長的該院公法講座教授陳文敏周六指出，港區國安法涉及不少定義模糊的權力，令執法者有空間濫權。他提出，不應以保護國家安全為名，合理化威權統治或任意使用權力。

廣告 繼續瀏覽後續

香港大學法學院在7月4日當天舉辦了題為“港區國安法：平衡自由與安全”的論壇。陳文敏、陳弘毅、韓大元和王振民等陸港法學專家參加了這場研討會。據香港電台報道，陳文敏在發言中列舉出港區國安法多條條文，指當中的定義含糊，有可能抵觸香港締約的《公民權利和政治權利國際公約》，例如列明除非法官信納被告不會繼續危害國家安全，否則不得保釋。他質疑幾乎是有罪推定，而非無罪推定，認為不應利用還柙作為懲罰。他認為，港區國安法內多項字眼，例如“國家機密”、“國家安全”及“勾結外國勢力”均沒有清晰定義。

陳文敏稱，不明白為何唱歌、舉旗或叫口號可視作分裂國家。他強調，港區國安法沒有明確訂明分裂國家的行為。他談到，如果示威者日後改用其他口號或字眼代替，甚至用白紙示威，當局是否亦要禁止。他發言指不會質疑保護國家安全的需要，認為政府贏得人民信任和尊重，正是國家安全的最佳保障，威嚇和鎮壓只會適得其反。

此外，陳文敏在發言中還提及港區國安法第38條規定，非香港永久居民在香港以外的犯罪都適用於這部法律，他認為有關規定涵蓋幾乎全世界的範圍，令很多香港以外的人受到影響。他舉例指，如果美國總統特朗普勾結英國首相約翰遜，採取針對中國和香港的敵對行動，理論上他們都需要負上法律責任，只不過二人目前受外交豁免權保障。

對此，基本法委員會委員、中國人民大學法學院教授韓大元則在論壇上表示，保護管轄是世界所有主權國家的通例，港區國安法只是遵循一般通例，並非特殊規定，他舉例稱，德國《刑法典》第5條針對叛國行為，即使外國人在國外實施的話，也要適用於德國的刑法管轄。

此外，同為基本法委員會委員、港大法律學院教授的陳弘毅亦提出，港區國安法中的顛覆國家政權罪，犯罪門檻稍為高於分裂國家罪，因為顛覆罪必須涉及武力、威脅使用武力或者其他非法手段，相對不容易構成犯罪。

陳弘毅稱，部分顛覆罪的犯罪行為，針對去年香港反修例運動的情況，例如第三款，提到嚴重干擾、阻撓、破壞政權機關履行職能，即是去年幾萬人包圍立法會，導致議員無法開會；至於第四款，關於攻擊、破壞政權機關場所，完全是針對去年7月1日衝擊立法會的事件，不過法例並沒有追溯力，不可以控告有關罪行。

陳弘毅還指，港區國安法列出的罪行較多來自中國《刑法》，部分來自香港原有法律，也有一些創新的規定。他認為，這在嘗試結合大陸法和普通法方面起了示範作用。