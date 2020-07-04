民主希望在香港的終結

回到香港局勢，北京剛剛設立了國家安全法，使之得以直接干預這一自治特區，原本在2047年之前都應得到保護的公共自由體制。以這一粗暴與含糊的新法，北京是否想要敲碎香港親民主派示威者的希望？

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本台RFI法廣記者Bruno周五（2020年7月3日）刊文指出，香港親民主派示威，也就是反北京一年後，中國領導人習近平決定做出反應，結束被其認為，屬於他和中國共產黨治下不可接受的侮辱。出於他所常有的，擔心這種抗議蔓延到中國其它地區。他粗魯地這麼做了，但今非昔比，不能在香港街頭出動坦克。

而這一國安法則作為擊垮香港示威者的致命武器。主要成分就是：恐懼。這就是目的，所以其執行是針對顛覆 ˎ分裂 ˎ 恐怖主義 ˎ 勾結外國勢力等反國家的罪行為依託。最重要的是，每種傷害到北京的罪行的定性都很含糊。

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香港人的憂慮

這種含糊給北京的打手留下了很大自由解讀的空間。這就是讓香港人所擔心的，他們已經抗爭了一年之久，為迫使北京尊重依照«一國兩制»所確立的基本法，賦予原則上在2047年前享有的自由和法治。

他們的恐懼是出於了解中國一黨專制政權的性質，這一法律中罪行的解釋是激進的，而非適中。這一法律在事實上埋葬了香港的西式自由體制。以恐嚇達到讓人沉默，這就是中國主席強力一擊的箴言。他當然明白這一決定會激起西方強國的憤怒反應。他對此有預備。

習近平的主導地位

但他自己覺得有足夠的力量去強加於香港和世界。他注意到了美國的制裁威脅，殖民地前宗主國英國建議讓近三百萬港人更易獲得國籍的聲明，歐盟因被不願觸怒中國這一經濟夥伴強國意圖所困擾，以前所未有外交高度發布撫慰公報。

中國領導人注意到這些軟弱的抗議，阻止不了中國巨人平靜地輾壓西方民主國家基因核心中的價值觀。他知道它們沒有準備為香港去獻出生命。可惜，他想對了。

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