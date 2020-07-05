中共傳將派300武警常駐香港或具“監軍”港警角色

香港國安法生效，中共中共設立駐港國安公署，委派中共人員管理香港國安事務。日本共同社4日報道，在新法實施之後，中共方面計畫以“觀察員”的名義，派出200至300名武警“常駐”香港。有民主派立法會議員擔心，這些所謂觀察員將擁有自由執法權，有別於留駐軍營的解放軍部隊，甚至可能屬於“監軍”角色。

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共同社報道，從中國的消息來源得知，中國方面打算派出由解放軍指揮的武裝警察（武警）進駐香港，當中人數約為200至300人，並會以“觀察員”之名，在香港長駐。

而日本中日新聞社旗下的東京新聞就再指出，消息指派出的主要會是來自駐廣東省的武警，又指在去年6月香港反送中運動以來，廣東省的武警就一直在深圳進行防暴訓練，聲稱部隊達到接近4000人，曾受訓人數更達1萬人，並會以每3個月進行輪替的方式，派出200至300人常駐香港。

報道指，香港政府可依據基本法請求中央派出解放軍駐港協助維持治安，但指出若中國武警進駐香港，會為香港一般市民帶來強大的心理壓力。

民權觀察成員沈偉男對“觀察員”的身份表示疑問，他指出“觀察員”理應只是“觀察”，但目前具體細節欠奉，“來香港做些什麼？行使什麼權力？執法上的角色如何？有沒有約束力？”香港人對此一無所知。他憂慮“觀察員”對警隊有執法指導，甚至具偵查罪行權力，促請當局儘快交代詳情。沈續批評，港區國安法公布至今，幾乎“每日都有新情況”，連律政司亦未能提出具體例子解說會否犯法，“法治社會不應該如此！”

立法會議員林卓廷認為，大陸早已有秘密人員在港工作，今次是進一步增加人手，“這些年雖然沒有一個正式部門設在香港，但他們那些所謂從事國安工作嘅人員，我估計上千計，這200個是常規人員而已，有些非常規人員過往已在香港活躍，只是今次是常規，以往是非常規，如果不是，跟蹤譚文豪那些人是誰？大家知，這是公開秘密。”

同屬民主派陣營的譚文豪立法會議員早前表示，他被一些神秘人士多日來跟蹤。

林卓廷估計，共同社所說的這批武警是為國安公署工作，有別於以往派駐香港的解放軍只能留在軍營內，這些“觀察員”或隸屬國安署，能自由在港執法，具更大權力，甚至能指導或指揮香港警隊，“不是觀察那麼簡單”，而是具有“監軍”角色，“公安部部長之前都說要來指導香港警隊，去反恐、去做國安工作，所以這200個系監軍、指揮角色”，香港警隊將淪為效忠大陸，聽命於國安、公安的部隊。