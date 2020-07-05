專門“粉飾”獨裁政府公關公司奪標為港府搞形象

反修例運動一疫香港政府在國際眼中形象一落千丈，為此林鄭月娥政府搞了一個“香港重新出發”的形象運動，並且向多家國際公關公司招標，港府在29日宣布，計畫合約由Consulum FZ LLC投得，合約價值近5000萬港元。據稱，這家公司的客戶大多是獨裁政府，所負責的項目尤其棘手，例如過去曾經負責為沙特阿拉伯政權空襲也門，以及被指殺害沙特裔記者卡舒吉等聲名狼藉的事件進行“粉飾工程”。

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事實上，國際多家著名的公關龍頭公司，在此之前都撤回標書。根據業界資訊網站PRovoke披露，法國龍頭的MSL早前已經撤回標書，另根據此間傳媒報道，美國公關龍頭Edelman亦曾投標“香港重新出發”的合約，但北京決定訂立“港區國安法”後，美國總統特朗普表明有機會制裁中方和香港，Edelman當時隨即撒回標書。

政府新聞處周一公布，“香港重新出發”公關服務計畫共接獲7份標書，由Consulum FZ LLC投得，合約價值628萬美元，服務為期一年。新聞處指，Consulum將為港府制訂傳訊策略及市場推廣等計畫，並會進行本地及國際研究，以制訂危機管理計畫，目的是要“重振外界對香港作為投資、營商和安居樂業之地的信心。”

港府形容Consulum是“專門為各地政府提供支援”的傳訊顧問，但蘋果日報報道，根據資料顯示，該公司最知名的客戶，就是人權紀錄劣跡斑斑的沙地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）。

沙特自2015年起與也門爆發軍事衝突，沙特不斷向也門發動空襲，造成大批平民死亡，被聯合國多番譴責。2018年10月2日，美國華盛頓郵報沙特裔記者卡舒吉進入沙特駐土耳其領事館後被勒死再遭分屍，聯合國特別調查小組報告認為，有充份可靠證據顯示穆罕默德與事件有關，並應為事件負責。

英媒衛報2018年10月報道，穆罕默德聘請Consulum為沙特政權任公關顧問，工作包括協助沙特政府制訂傳訊策略，例如舉行大型會議及安排外訪，並推廣沙特旅遊業。有關“粉飾工程”全方位進行，美國司法部文件顯示，Consulum曾獲聘於沙特政府文化部門（General Cuture Authority），協助沙特首次參與康城影展，推廣沙特電影業。

資料顯示，Consulum其他政府客戶包括中東國家巴林及東非國家吉布提，兩國都是人權紀錄惡劣，而且被視為由獨裁政權長期統治的國家。

Consulum創辦人的前東家Bell Pottinger本身亦因為服務獨裁者而惡名昭彰，該公司曾為敘利亞總統巴沙爾夫人服務，又曾為前南非總統祖馬（Jacobs G. Zuma）以“白人壟斷資本”等口號操控國內輿論，包括開設大量Twitter帳戶散播相關言論，被認為是要轉移公眾對祖馬政府貪腐的注意力，2017年因而倒閉。