華航A330降落台北三套電腦全部失效跑道終點前緊急煞停

位於台北的松山機場上個月發生全球第一起，空中巴士Ａ330客機，在落地過程三套電腦全部失效，差一點點就點衝出跑道的事件，長達4分38秒的塔台對話今天曝光，華航駕駛員在飛機完全煞停後，曾連喊五次「需要拖車」。

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6月14日華航CI202上海浦東飛台北的華航班機，在松山機場降落時，跑道因為下雨濕滑，就在主輪已經接觸地面、反推力準備啟用的過程中，駕駛員突然發現，飛控主電腦三套系統、發動機反推力系統、自動煞車系統及減速板全部失效，導致飛機慢不下來，立刻以人工煞車減速。最後停止的時候，飛機距離跑道末端只有9.1公尺。

根據塔台錄音，飛機停止後，駕駛員向塔台表示需要拖車，塔台詢問為什麼不能自行脫離跑道，駕駛回答「現在剛好機頭在跑道邊線，而且地面很濕滑，為了安全，由拖車拖比較適合」。駕駛並提到「機務有狀況，它在落地之後有點狀況」。還說，「落地的時候反推沒有作用，回去我們會再研究一下。」

自己也是機長的台灣星宇航空董事長張國煒在臉書留言說，因為松山機場跑道太短，沒有多餘跑道可以應變，還沒搞清楚前，應該先禁止A330飛松山機場。」他還說，如果當時飛機滿載「那就死定了」。

星宇航空公司航空長聶國維表示，系統全部失效在航空業界非常少見，不管跑道有多長，都有潛在風險，他建議台灣主管機關查明原因後，再開放同機型的飛機降落松山機場，在調查期間也要密切注意，避免類似情況發生。

台灣民航局說，松山機場跑道長度8500英尺，飛機即使滿載，也可順利降落。而且飛機都有手動煞車系統，電腦系統自動煞車及反推力器是可以協助駕駛員縮減煞車距離。

民航局強調，已經在飛安公告中求航空公司，在派遣Ａ330航機之前，如果目的地機場跑道濕滑，應考慮不預期狀況影響航機落地性能的因應措施，降低風險；駕駛員也應考慮操作的安全寬裕度，決定是否轉降備用機場。