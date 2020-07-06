香港國安法後 臉書等拒絕港府索要用戶數據請求

7月1日強行生效的港版國安法要求，香港政府採取措施來監管香港本地用戶使用的互聯網，過去這些互聯網服務是不限制的。但美國科技公司臉書（Facebook）以及臉書旗下的WhatsApp宣布，將暫停處理香港執法機構索取用戶數據的請求。美國科技公司的這一舉動可能與北京發生衝突。

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據《華爾街日報》的消息，WhatsApp發言人在周一（7月6日）說，公司正在“暫停”此類政府審查，“等待進一步評估香港《國家安全法》的影響，包括正式的人權盡職調查以及諮詢人權專家。”

臉書周一發表聲明說：“我們認為言論自由是一項基本人權，支持人們表達自己的權利而不必擔心自己的安全或其它影響。”

長期以來，臉書、WhatsApp、Instagram、以及推特（Twitter）和油管（YouTube）在香港一直自由運營，不受大陸互聯網的“長城防火牆”限制。

香港網路媒體《香港自由新聞》（Hong Kong Free Press）周一也報導，通訊軟件Telegram表示將暫時拒絕香港政府取用資料的要求，直到國際間對香港近期的政治轉變獲得共識為止。Telegram聲明說，該公司“過去從未與香港當局共享任何數據。”

香港民眾也習慣於使用這些社交媒體來表達個人的政治見解，並討論和支持反送中、“五大訴求”等抗議中共侵蝕香港自治的活動。但在香港國安法生效前後幾天，一些香港的本地用戶刪除了他們的社交媒體帖子甚至賬戶，因為他們擔心會被中共找麻煩，有的人刪掉了自己過往批評政府的文章，有的人刪除“光復香港，時代革命”的字句。

但Telegram在使用者條款中強調，在與“恐怖主義”有關的案件上，如果Telegram收到法庭命令，確認您是一個恐怖主義嫌疑人，我們可能向有關當局揭露您的IP位址以及電話號碼。”