地球變暖 南極驚現小陽春 過攝氏20度

研究人員今天表示，科學家在南極測得攝氏20.75度的新高溫紀錄，這是南極洲氣溫有紀錄以來首度跨越攝氏20度門檻。科學家警告，冰川融化速度加快，尤其南極洲冰蓋快速融化，助長海平面持續上升，對沿岸巨型城市及小型島國造成威脅。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社報道說，科學家指南極首度突破攝氏20度。據研究人員今天表示，科學家在南極測得攝氏20.75度的新高溫紀錄，這是南極洲氣溫有紀錄以來首度跨越攝氏20度門檻。

據巴西科學家雪佛（Carlos Schaefer）告訴法新社：「我們從沒見過南極洲的氣溫如此高過。」但他謹慎地說，這個2月9日在南極洲北端外一個島嶼測得的高溫紀錄，「對整體氣候變遷趨勢不具意義」，因為這是單次溫度測量數據，而非長期監測數據的一部分。

該報道說，這項數據取自南極洲北端外島鏈上的西摩島（Seymour Island），這個島嶼上有阿根廷的馬蘭比奧（Marambio）研究基地。土壤學家雪佛表示，這次測得的高溫，是一項為期20年、針對氣候變遷對南極永凍土影響的研究計畫一環。

他說，以往的高溫紀錄在19度多。

該報道稱，近年來，冰川融化速度加快，尤其南極洲冰蓋快速融化，助長海平面持續上升，對沿岸巨型城市及小型島國造成威脅。