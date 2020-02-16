柬埔寨孤身救船 傳威士特丹號淪陷危險 洪森曾無口罩接船獻花

“威士特丹號”1日由香港出發、載有2200人，連日來遭多國政府拒絕靠岸後，13日終於在柬埔寨靠岸﹔但船上一名83歲美國女乘客15日抵達馬來西亞後，昨天被檢出確診感染俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。目前尚不清楚船上乘客感染情況。柬埔寨首相洪森14日曾沒有戴口罩在西哈努克港口接船並向下船遊客獻花表示歡迎。

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據中央社今天報道說，威士特丹號乘客確診，同船旅客登機被拒滯留馬來西亞。遭多國拒絕停靠，13日終靠柬埔寨的“威士特丹號”郵輪，因有美國女乘客在馬來西亞被驗出武漢肺炎確診，導致數名同船旅客在吉隆坡登機被拒，暫時無法回國。



據荷蘭外交部聲明表示，至少有11名“威士特丹號”乘客昨天在吉隆坡被拒登機，其中有兩名乘客為荷蘭人。

這些郵輪乘客原本應乘搭荷蘭皇家航空公司810航班，從吉隆坡飛往阿姆斯特丹。這些乘客遭拒登機後，目前滯留在馬來西亞，等待進一步的指示。

報道稱，“威士特丹號”1日由香港出發、載有2200人，連日來遭多國政府拒絕靠岸後，13日終於在柬埔寨靠岸﹔但船上一名83歲美國女乘客15日抵達馬來西亞後，昨天被檢出確診感染俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19），不過她的丈夫則對病毒測試呈陰性。馬來西亞衛生部門昨晚發表聲明表示，這名美國女乘客目前情況穩定，正在醫院隔離病房治療。

威士特丹號接連遭日本、菲律賓、泰國和美國關島拒絕靠港，在海上漂流兩周後，直到13日上午才獲准停靠柬埔寨西哈努克港，在14日接受柬埔寨檢疫確認無恙後，才讓乘客上岸。

報道說，柬埔寨首相洪森當天還親自抵達港口向下船乘客獻上玫瑰花，他全程沒戴口罩，並強調柬埔寨雖窮，但始終願意與國際社會合作解決世界與區域問題。