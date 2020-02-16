鑽石公主郵輪再添新確認感染 日本新冠肺炎防線稱潰敗?

存檔圖片：被困在鑽石公主號豪華大郵輪上的乘客 Image d'archive: Les passagers portent des masques sur le bateau de croisière Diamond Princess au terminal de croisière de la jetée de Daikoku, à Yokohama.

日本厚生勞動相加藤勝信16日在NHK節目中透露，新型冠狀病毒肺炎疫情擴大的“鑽石公主”號游輪上，根據對乘客等的檢測，新確認70人被感染。感染者增至355人。此前日本民眾接觸該船遊客多人感染，輿論指日本新冠肺炎防線遭破功了。

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據法新社今天報道說，鑽石公主號添70人確診，累計355人染武漢肺炎。

停靠在日本橫濱港的鑽石公主號游輪今天確認再有70人感染新型冠狀病毒，船上總計已有355人感染俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病。

日本放送協會（NHK）報導，厚生勞動省大臣加藤勝信在NHK周日論壇節目中表示，船上再有70名感染新型冠狀病毒的確診案例，總計已有355人感染。

消息說，本月3日晚間返回日本橫濱港的鑽石公主號因載過一名武漢肺炎確診的香港人，因此船上3700餘人無法上岸，在橫濱港大黑碼頭外進行海上隔離。

據共同社今天報道，日本厚生勞動相加藤勝信16日在NHK節目中透露，新型冠狀病毒肺炎疫情擴大的“鑽石公主”號游輪上，根據對乘客等的檢測，新確認70人被感染。感染者增至355人。鑒於除游輪外，國內感染者也在增加的現狀，加藤表示“將以今後有可能擴大為前提構建體制”，打算強化檢測和醫療體制。

據厚勞省透露，新確診感染的70人中，38人沒有發燒或咳嗽等癥狀。迄今游輪共檢測了1219人次。

該報道說，游輪將從70歲以上老人開始進行病毒檢測，結果為陰性且健康狀況沒有問題的人從醫學觀察期結束的19日起依次下船。目前已着手對70歲以上老人進行檢測，不滿70歲的人也將於16日前後起檢測並採取同樣措施。臨下船前不實施再次檢測。