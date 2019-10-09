降低心血管疾病死亡風險 養狗可延長壽命

根據刊登在美國心臟學會（AHA）期刊的2項最新研究，養狗能延長壽命，特別是曾心臟病發作或中風的人。

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儘管並未證明其因果關係，但研究人員發現，這項研究中的狗飼主，往往在患得“重大心血管疾病後獲得更佳改善結果”，原因可能是狗飼主的體能活動增加，以及抑鬱和孤獨感降低。先前已有研究證實這類現象。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，在這項研究中，曾心臟病發作或中風的獨居患者，倘若有養狗，改善空間最大。

研究人員發現，相較於未飼養狗的人，心臟病患如果養狗，出院後是獨居情況下，死亡風險下降33%；若是與一名伴侶或子女同居，死亡風險降低15%。接受治療的中風患者，研究結果雷同。

專家表示，照顧一隻狗不僅能增加自身體能活動，還會減少社會孤立感，有助於心臟病患和中風患者的康復過程。

美國心臟學會的萊文（Glenn Levine）醫學博士發表聲明指出：這2項很棒的研究和分析，是基於先前的研究與2013年美國心臟學會科學聲明“飼養寵物與心血管風險“（2013 AHA Scientific Statement 'Pet Ownership and Cardiovascular Risk'）結論，即養狗與心臟病和心血管問題的風險因素減少有關。

另一項有關養狗與存活率的科學檢視與整合分析也證實這些研究結果。研究人員檢視來自其他10項研究的380萬人資料，發現養狗人士因各種原因的死亡風險減少24%；在心臟病發作後狗主人的死亡風險降低65%；與心血管問題有關的死亡風險降低了31%。

多倫多大學助理醫學教授、紐約內分泌學家克雷默（Caroline Kramer）表示：“先前研究報告顯示，養狗與增加體能運動、降低血壓和改善膽固醇有關連。因而，養狗能活得較久，且因心血管毛病死亡的風險較低等研究結果，並不令人意外。”