加州大火:特朗普批加州州長管理糟糕 威脅切斷聯邦經費

美國加州大火繼續肆虐。特朗普周日在加州民主黨州長批評他的環境政策之後，形容加州州長對森林的管理糟糕透頂，並威脅要切斷幫助加州應對火災的聯邦資金。

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據法新社報道，加利福尼亞州的山林大火最近兩個星期已燒了近四萬公頃。消防隊員11月3日仍在洛杉磯西北100公里處奮戰滅火。特朗普政府快速批准加州7項救援請求後，民主黨籍州長批特朗普的環境政策治標不治本。

特朗普談及去年加州大火造成86人死亡時，再次抨擊民主黨加州州長紐索姆（Gavin Newsom）管理山林的工作非常“糟糕”。周日特朗普發推特說，我第一次遇到他時，就告訴他不要管生態環保組織要求你做什麼，你應該清理森林。

特朗普還說，每年都這樣（…），來跟聯邦政府要$$$(美元)。現在夠了（不能再給了）。讓他自己管吧。法新社說，特朗普去年也發出同樣的威脅，但從未落實。

加州州長紐索姆昨天發推特回敬特朗普說，你不相信氣候升溫，這場對話沒有你的位置。

紐索姆前一天在紐約時報訪談中，批評特朗普的環境政策只限於救災，而不是針對造成火災的根本原因（氣候升溫）。他說，特朗普政府最近幾天，在創紀錄的時間內，批准了七項緊急援助請求。特朗普的做法在應對災難方面是好的，但在遏製造成這些災難的根源方面，完全是錯的。