瑞典少女桑伯格當選《時代》雜誌2019年度風雲人物

號召全球關注和對抗氣候變化問題的瑞典少女蕾塔·桑伯格（Greta Thunberg），在當地時間周三被宣布當選為2019年《時代》雜誌風雲人物。《時代》雜誌總編輯費爾森塔（Edward Felsenthal）表示，桑伯格體現出年輕人的行動主義。

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《時代》雜誌在當天於美國全國廣播公司（NBC）的《今日秀》（Today）節目中公布了2019年年度風雲人物。現年16歲的桑伯格也成為了該雜誌從1927年開始評選年度人物以來，在過去92年中最年輕的當選人。《時代》雜誌年度風雲人物象徵著在這一美國主流媒體眼中，過去一年裡全球最具有新聞形象力的團體或個人。而在節目中，該雜誌總編輯費爾森塔介紹稱，“桑伯格成為地球今年最重大議題的最大發聲者，她本來沒沒無聞，卻帶起了一場全球運動。”來自瑞典斯特哥爾摩的桑伯格，自2018年8月開創了一項公民示威環保運動。去年夏天，瑞典境內頻發森林大火，異常的炎熱天氣也經常出現，整個夏天的高溫更是過去262年來最炎熱的一個夏天。認識到氣候異常與全球變暖相連的桑伯格因此決定在9月9日瑞典大選前，以在該國議會大廈前罷課抗議的方式，要求政府採取減少碳排放量，遵守2015年《巴黎氣候協議》的環保行動。她並提出“為氣候罷課”的口號，呼籲社會各界關注氣候危機，希望更多的年輕人加入到她抗議的行列。在大選結束後，桑伯格每周五依舊罷課去瑞典議會大廈前靜坐，她把這個行動叫做“為了未來的周五”。

後來，桑伯格乾脆休學抗議。她的故事激勵了許多歐洲學生。許多歐洲學生把她當成了偶像，也追隨她的腳步，一起為環保罷課抗議。到今年3月份，全球已有120多個國家和地區的100萬學生響應她的號召罷課抗議。桑伯格的勇氣和獻身精神及對氣候危機地堅定發聲也得到了一眾名流的讚揚，其中包括美國前總統奧巴馬、前國務卿希拉里和聯合國秘書長古特雷斯等各界精英。在今年八月份，《時代》周刊選桑伯格為“影響世界的一百位名人”。為了踐行低碳生活，她還專門和摩納哥王子一起乘坐帆船來到紐約，來參加聯合國舉辦的“青年氣候峰會”等。但針對桑伯格除了有讚揚和效仿之外，包括俄羅斯總統普京和巴西總統博爾索納羅等，都曾對她發出過批評和質疑的聲音。普京認為，桑伯格是被“成年人利用的無知青年”，而博爾索納羅則公開駁斥她是個令人討厭的“小屁孩”。《時代》雜誌在去年選出的風雲人物為“真相守護者和為事實之戰”，代表因為參與新聞工作入獄或死亡的全球4名記者和一家媒體。

在今年授予桑伯格風雲人物的決定中，費爾森塔指出：“她體現年輕人的行動主義。她的影響力上升過程真的與眾不同。14個月前她還一個人拿手寫的標語抗議，現在她率領全球150個國家的數百萬人，代表地球行動。而且她真的是使今年這項議題（氣候變化）從後台躍向中心的關鍵推手。” 桑伯格則在當天出席於馬德里舉行的“第二十五屆聯合國氣候變化大會”時再次發言，並提出尋找整體解決該問題的方案似乎“已變成讓各國鑽協商漏洞，及逃避提高自身目標的某種機會”。她談到，“我仍相信最大的危險並非無所作為，真正的危險是，除了聰明的算計和有創意的公關以外，許多政客和企業執行長都讓外界認為似乎有在採取實際行動，但事實上他們幾乎沒有做任何事。” 桑伯格還告訴各國代表，他們的承諾與所需截然不同，且近來有些富裕國家誓言要減少他們的溫室氣體排放量，但她認為這都是在誤導大眾。她說，“這乍聽之下也許令人印象深刻，即使他們的意圖是好的，但這不是領導，而是誤導。”當得知自己當選2019年《時代》風雲人物的消息後，桑伯格另在個人Instagram上寫道，“這令人難以置信！我將這一榮譽與所有參加周五為未來運動和全球各地的氣候變化活動人士共享”。

除了桑伯格外，《時代》雜誌挑選的2019年風雲人物前5名中還包括，美國總統特朗普、國會眾議院議長佩洛西、檢舉特朗普在處理“烏克蘭”事物上存在行徑不當，而引發彈劾程序的中央情報局匿名吹哨者，以及香港反送中示威者。費爾森塔稱：“桑伯格還代表更廣泛的世代文化變遷。我們現在看到，從香港校園和智利的抗議，到佛羅里達州派克蘭學生遊行反對槍枝暴力等事例中，年輕人都急切地要求改變現狀。”此外，《時代》雜誌宣布了4個不同類別的年度人物得主，而非按慣例公布年度風雲人物第2名人選。費森塔爾說：“今年我們不關注第2名，而是關注主導和影響自身領域的人。”該雜誌選出今夏獲得女足世界盃冠軍的美國女子足球隊，作為“年度運動員”；入圍格萊美獎的美國說唱歌手莉佐（Lizzo）獲選“年度藝人”。迪士尼公司首席執行官伊格爾（Bob Iger）則獲選為“年度商人”。《時代》雜誌還選擇“公僕”作為“年度守護者”，當中包括中央情報局的匿名檢舉人，以及“所有為追求真實且冒着極大風險的職業公僕”。