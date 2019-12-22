紐約州又發現全球最古老森林 有助理解氣候變遷

紐約州再次發現全球最古老森林。據12月20日出版的《當代生物學》（Current Biology）期刊發布一篇研究報告，科學家在紐約州發現可能是全球最古老的森林，這片森林可能蘊藏着“森林與氣候變遷”之間關聯的豐富資訊。

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法新社報道，以往發現的世界最古老的化石森林位於紐約州北部卡茨基爾地區Catskills的吉爾柏亞（Gilboa）林地，距今大約3億8千500萬年。新發現的這處古老林地位於開羅鎮（Cairo）附近的一座廢棄的礦場。與上次的發現化石森林在同一地區。

歷經10年的採樣與研究，11位科學家組成的國際團隊斷定，這座礦場曾有比“吉爾柏亞”森林還要古老200-300萬年的森林，而且樹木種類更多樣。

科學家在這裡發現了與吉爾-柏亞林地相同的原始樹種“始籽羊齒屬”（Eospermatopteris）的遺跡。這個原始樹種的外觀近似棕櫚樹，它的根柢厚實，頂端圍着枝冠，但是沒有樹葉。

不過，在新的林地，科學家們還另外發現了古蕨屬（Archaeopteris）種類的樹木。

研究報告的作者之一紐約賓罕頓大學（Binghamton University）的生物學教授斯坦（William Stein）說，古蕨屬的樹葉和根系可與雲杉或松樹相媲美，它具備「更現代」的特徵。

斯坦教授表示，這些樹木有助於了解，當時大氣中的二氧化碳含量降低，以及氣溫下降的情況下，森林是如何近化的。他說，經由研究氣候變冷的過程，更有助於了解當今氣候暖化和砍伐森林的關聯，因為這可能是個相反的進程。