澳大利亞山火未減再有消防人員喪命 坎培拉取消除夕煙花彙演

澳大利亞山火在接連高溫天氣下惡化，再有一名志願消防員在新南威爾士州救火時死亡，令山火自9月爆發以來，已經導致最少10人喪生。

廣告 繼續瀏覽後續

截至當地時間12月29日，澳大利亞全國的山火過火面積已經超過500萬公頃，並已造成9人死亡，超過950間房屋被損毀。澳洲政府形容，幾十場山火失控，其中在維多利亞州，攝氏超過40度的高溫，加上強風及雷暴，令山火範圍迅速擴大，當局呼籲大約3萬名居民及遊客，撤出度假勝地東吉普斯蘭郡。

在受災最為嚴重的新南威爾士州，截止到29日下午，當地仍有95處山火在燃燒，其中48處尚未得到控制。而未來幾天，新南威爾士州的天氣狀況還將不斷惡化，氣溫繼續攀升，今明兩天火情將變得異常危險。目前當地消防隊員正在全天候工作，試圖儘快控制住火勢。

此外，考慮到公眾安全，當地政府決定取消首都坎培拉的除夕煙花彙演，但新南威爾士州首府悉尼的彙演，就會如期舉行。新南威爾士州副州長指，山火的風險實在太高，敦促悉尼當局取消彙演。

但悉尼市議會此前曾表示，耗資650萬澳元、花了15個月準備的悉尼港煙花彙演“不能取消”。該市議會發聲明稱，“我們欣賞人們對澳大利亞多數地區面臨林火及旱災期間舉行悉尼跨年煙花的憂慮。我們聽到人們要求取消活動，將經費捐出賑災的聲音，但我們不能取消慶典。這對受影響地區只有些微的實際益處。”

近日，有澳大利亞民眾提交請願書，要求取消悉尼著名的跨年慶典煙花表演，並將預備資金轉交給消防隊員和受災農民。請願書中寫道，“因為空氣中已經有足夠的煙霧”，大規模煙花表演將會進一步惡化悉尼的空氣質量。此前，肆虐澳大利亞的山林大火產生的有毒煙霧已經籠罩了悉尼和其他主要城市好幾個星期了。據報道，目前已有超過27萬6千人在這封網絡請願書上簽名。