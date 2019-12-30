31日晚去凱旋門前迎新年

2019年12月31日晚至2020年1月1日凌晨，花都巴黎的凱旋門將上演一場大型聲光秀和煙花表演。今年的色調是金、紫、銀三色。光影大戲總指揮吉里耶Krystof Gillier 告訴媒體，晚會從31日晚21點開始，辭舊迎新的最後五分鐘，凱旋門上將被投射出巴黎· 2020的字樣和圖案。

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負責這場聲光秀和煙火表演的巴黎市長助理Frédéric Hocquard表示，此次他們特邀樂隊Deux DJ's參演，總耗資為46萬2千歐元。法國時尚消費品牌迪奧贊助、全天候電視台BFMTV將為這場演出全程直播。

市長助理表示，雖然發生了很多事情，但我們還是要向巴黎市民、來自各方的遊客展示一個喜氣洋洋的巴黎。當然今年的公共交通會給住得遠的居民帶來很多不便。市長助理無奈地說，他無法鼓勵大家開車進城看光影大戲，因安全起見，香榭麗舍沿路的很多街道都將禁止停車。

他只好鼓勵大家徒步或騎自行車前往觀看這場精彩的光影大戲。節目總設計師吉里耶Krystof Gillier透露說，僅電纜鋪設就長達1.5公里。6個攝像機拍攝的歌唱家和藝術家表演將通過4個寬銀幕展現給十幾萬名觀眾。歌曲曲目從傳統的艾迪特-皮雅芙（Édith Piaf）、雅克-居彤(Jacques Dutronc)到搖滾樂師Rachid Taha 等不同風格歌曲的回顧。

巴黎市長助理表示，市政府預計會有25-30萬觀眾前來觀看這場別開生面的凱旋門光影大戲，法國內政部長表示，將出動大量警力維護治安。