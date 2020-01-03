澳洲海軍出動戰艦救人 數十億動物葬身火海

澳大利亞森林大火繼續肆虐，至昨天1月2日為止，過火燒毀的面積已相當於丹麥，20人遇難。澳洲海軍今天出動軍艦，營救東南城市馬拉庫塔（Mallacoota）的上千居民。不少居民逃到海邊避難。據科學家估計全國或有數十億動物葬身火海。生態系統可能數十年都緩不過來。

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這座城市受到林火威脅，許多居民從2019年12月31日起，就避躲在海岸邊。澳洲海軍戰艦今天開始營救轉移，畫艇往返於沿海與戰艦之間，將一批批居民和他們的寵物及個人物品運送到戰艦上。馬拉庫塔市屬於維多利亞州。

澳洲總理莫里森表示，今天下午該地區計畫轉移一千人。莫里森總理由於火災惡化時正在夏威夷度假，受到國內輿論的猛烈抨擊。儘管他中斷渡假，偕妻趕回國內，但批評之聲一直不停歇。日前他視察災區，試圖與一位累癱的消防員握手，受到拒絕。他的政府應對氣候變遷與環境的政策不力也受到很多批評。但他仍舊錶示，不會為了應對氣候升溫，而採取可能導致大量失業的生態政策。

這場火災已從去年9月持續到現在，造成至少20人喪生，數十人失蹤，1300座房屋化為灰燼。澳洲氣象部門宣布，明天周六澳洲東南部的氣溫將超過攝氏40度。高溫和乾燥的風助燃如同火上澆油，特別是樹袋熊的棲息的桉樹，乾燥含油易燃，消防員的水龍頭效力不彰，如同杯水車薪。澳洲當局已宣布，東南地區進入緊急狀態。

另據法新社1月3日報道，以樹袋熊和袋鼠聞名的澳大利亞野生動植物，將需數十年才能從目前毀滅森林的大火中恢復過來。

根據最近悉尼大學的一項研究，今年9月以來，在火災最嚴重的新南威爾士一個洲，估計有4億8千萬隻動物葬身火海，而野生生物的恢復將需要數十年。為了估算得出這個數字，研究人員對該州這些哺乳動物的種群密度與被火燒毀的植被面積進行綁對。這個數字包括哺乳動物，鳥類和爬行動物，但不包括昆蟲，蝙蝠和青蛙。

此外，悉尼附近的麥考瑞大學（Macquarie University）教授安德魯-比蒂（Andrew Beattie）告訴法新社，“如果從全國範圍來算，算上哺乳動物，鳥類和爬行動物以及兩棲動物，和像蝴蝶那樣的大昆蟲，死亡的動物可能達到數十億。” 這位生物學教授說：“我們可以肯定的是，被火燒毀的大部分地方，大多數野生動物都會死亡。”他還說：考拉種群尤其受到影響，因為它們生活在樹木中，僅以某些類型的桉樹為食，無法迅速逃離火焰。

據澳洲聯邦瀕危物種科學委員會的說法，在這次森林大火發生之前，新南威爾士州和昆士蘭州的考拉數量已經明顯下降，1990-2010年之間下降了42％。