澳洲大火煙霧飄到南美洲 澳政府否認林火與氣候有關

幾個月來澳洲森林火災繼續燃燒，大火煙霧在天空擴散超過一萬公里，不但影響到新西蘭，且已飄到南美洲的阿根廷和智利。澳洲政府則不認為這次山火蔓延與氣候升溫有關，拒絕加強減排措施，擔心影響經濟。

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據法新社1月6日發自聖地亞哥報道，澳洲大火煙霧在太平洋上空蔓延1萬2千公里，周一飄到南美國家阿根廷和智力。智利氣象研究所負責人尤塔（Patricio Urra）告訴法新社，周一早晨智利的太陽受澳洲大火煙霧遮罩，色調變紅。他說，這些煙霧位於海拔6000公尺高度。到目前為止，沒有預期將有任何天氣現象可讓煙雲向地面下降。

同時，阿根廷國家氣象局（SMN）也公布了一些衛星圖片，顯示澳大利亞煙雲從西向東移動。對於這些煙霧帶來什麼影響，阿根廷國家氣象局在推特上說，沒有什麼重大影響，只是太陽被煙霧遮擋顯得比較紅。

澳洲自去年9月開始發生林火，現在災情越來越嚴重，但澳洲當局堅持認為氣候變遷與野火肆虐沒有直接關連。澳洲總理莫里森(Scott Morrison)日前表示，他不將會採取可能造成大批失業的減排政策。

據路透社報道，澳洲遭遇三年乾旱及空前的火災，但澳洲總理莫里森和主管減排事務的能源部長泰勒(Angus Taylor)仍表示，澳洲不需為了抑制全球暖化而更積極減少碳排放。他們反倒認為，澳洲超越了2020年減排目標，應該受到獎勵。澳洲的碳排放量佔全球的1.3%，但平均每人碳排量為第二高，僅次於美國。他周二給路透社的電郵表示，他正在他的選區新南威爾士州的山火救援中心忙碌。他表示，“說到減少全球碳排放，澳洲必須、也正在盡自己的一份力量，但在發生山火時，社會必須要團結，而不是分裂，”

澳洲政府認為，加大減排力度將損害澳洲經濟，特別是如果此舉損害到澳洲的煤炭和天然氣出口的話。澳洲去年取代卡塔爾，成為全球最大的液化天然氣出口國。

泰勒12月31日在澳洲人報(The Australian)上發表的文章寫道，“這就是為什麼我們不會採納(反對黨)工黨那些不計成本、不計後果、破壞經濟的目標，這些目標總是會導致課徵能源稅，不管它是不是叫能源稅。”

科學家表示，氣候變化是造成這次破壞力巨大的山火的一個主要因素。澳洲國立大學氣候變化研究院負責人Mark Howden表示，“氣溫是山火強度、蔓延速度以及過火面積的一個主要推動因素。

莫納什大學氣候變化傳播研究中心主任David Holmes表示，森林失火對於環境是一個雙重打擊，因為不僅增加了碳排放，還破壞了碳吸儲庫，這需要數十年時間才能恢復。