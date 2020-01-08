澳大利亞大火造成26人死亡 珍稀動物受到嚴重威脅

澳大利亞去年九月爆發的森林大火遠沒有消減的跡象，八百萬面積的森林已經化為灰燼，大火已經造成26人死亡 ，大量珍稀動物的生存面臨威脅。

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周二巴西太空研究學院公布衛星拍攝的圖像警告說，澳洲大火的火灰已經抵達巴西，阿根廷以及智利的南部，火灰目前位於六千多米的高空，根據目前掌握的天氣預報，火灰尚不至於會下降至地面。

澳大利亞延續了四個多月的火災已經造成面積超過一個愛爾蘭的森林的消失，澳大利亞目前正處夏季高溫季節，當地平均高溫超過41度，澳洲政府警告說，火災並不會迅速消減，政府呼籲居住在澳洲東部靠近火災災區的居民在周三氣溫升高之前迅速離開居所。至今這場大火已經造成26人死亡，其中4人為消防人員。

兩千多座居民住所被焚燒，專家認為在澳大利亞全國大約有一億多隻動物在火焰中喪生，而且澳大利亞是全球主要的珍稀動物棲息地，澳大利亞的袋鼠，考拉等珍稀動物在全世界都絕無僅有，即使它們中有一些能夠死裡逃生，但是，他們賴以生存的自然環境已經受到嚴重的破壞。

這場大火使澳大利亞政府成為內外攻擊的目標，堪培拉不僅在應對火災上反應遲緩，而且政府對氣候變化的懷疑立場更是受到各方的譴責：澳洲大火與氣候變化之間是否存在必然的關聯？如果說夏季爆發火災在澳洲實屬常態的話，專家普遍導致火勢空前的一系列因素都與氣候變化有關： 澳洲乾旱異常，狂風滾滾，尤其是高溫空前並且持續不下，這一切專家認為都是氣候變化有着必然的關聯。