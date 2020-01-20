馬來西亞遣返150集裝箱塑料廢物回原籍國

馬來西亞當局周一表示，已將150個集裝箱的非法塑料廢物退還其原籍國，其中的43箱退還給法國。吉隆坡稱此舉是不想成為發達國家的“垃圾場”。

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馬來西亞環境部長楊美盈在港口城市北海（巴特沃斯）向記者表示，馬來西亞當局“將採取必要措施，確保馬來西亞不會成為世界的垃圾場。”

她解釋說，環境部“將繼續與污染作鬥爭，尤其是塑料廢物”，該市是馬來西亞北部重要的港口。多個垃圾集裝箱從這裡被遣返。

自從中國在2018年決定回收業停止進口塑料廢料以來，亞洲地區的各國一直在努力應對垃圾廢料船的大量湧入，這迫使西方發達國家為自己出產的垃圾尋找新的目的地。

馬來西亞方面指出已經遣返了150個裝有約3737噸廢物的垃圾集裝箱，其中43個運往法國，42個運往英國，17個運往美國還有11個運往加拿大。

環境部長指出，大馬計畫不久遣返110個垃圾集裝箱，其中60個運往美國。

自中國決定對大多數類型的塑料廢物關閉大門之後，全球廢料回收市場就陷入混亂。眾多中國回收公司搬遷到馬來西亞，造成大量廢物的湧入，且經常是非法的。

馬來西亞處理廢品回收的能力遠低於湧入的廢品量，致使有些地方被廢物淹沒。

廢品出口國和運輸公司承擔了遣返垃圾集裝箱的費用。

環境部長說：“我們不想付一分錢。把垃圾送到我們這裡來，不應由我們付錢將其寄回。”

法新社指出，最近幾個月來，東南亞的幾個國家都實行了和大馬同樣的政策。

印度尼西亞將數百個垃圾集裝箱遣返其原籍國，在經歷了長時間的衝突後於，菲律賓在去年夏天遣返了一艘滿載60個垃圾集裝箱的貨輪迴加拿大。