土耳其強震死亡人數升至29人1500人受傷

土耳其東部埃拉澤省周五發生6.8級地震造成至少29人死亡，1500人受傷，43人被困。目前救護人員正在“與時間賽跑”，試圖從瓦礫中救出更多的倖存者。

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土耳其總統埃爾多安周六前往地震災區表示，將盡全力救災。法新社稱，目前地震至少造成29人死亡，1500人受傷，尚有43人受困在瓦礫之中等待救援。

當局指，搜救工作在嚴寒情況下徹夜展開並且持續進行中。送到醫院的上千傷者傷勢不一，其中137人仍在接受治療，所幸無人情況危急。

據報道，周五地震之後已發生超過800次餘震，凸顯搜救工作的急迫性，但也增添難度。

土耳其災害與應變管理署（AFAD）指出，這起地震發生在當地時間24日晚間8時55分，震中在埃拉澤省錫夫里傑鎮，震源深度為6.7公里，鄰近省份及敘利亞等國家都可感受到地震。

災害與應變管理署已調集數百頂帳蓬和床鋪、數千條毯子，送抵災區。土耳其紅新月會宣布，在安卡拉設置處理危機窗口、派出搜救團隊，並且在災區設置行動廚房，能對5000人提供夥食。

2020年開年以來，土耳其發生多起地震。西部馬尼沙省（Manisa）22日發生規模5.4地震；首都安卡拉23日發生規模4.5地震，都無災情。