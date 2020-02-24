新冠肺炎意大利封城 英國增憂

英國關注意大利新冠肺炎疫情發展。英國報紙指英國昨天新增了4起新冠病毒肺炎病例，而且均是從鑽石公主號郵輪疏散返英的乘客。報道也透露，意大利採取封城措施，5萬人接受隔離檢疫，而伊朗和韓國也在努力控制疫情。

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據李文讀報2月24日指， 意大利政府封城抗肺炎疫情。據《金融時報》報道，由於意大利新冠病毒肺炎疫情迅速惡化，該國政府已經在北部地區至少十個城市實施“封城”隔離檢疫措施，水鄉威尼斯正在舉行的狂歡節活動已經提前結束，上周末的多場意甲足球聯賽比賽也被迫取消。報道指出，意大利至今已有152人確診感染新冠病毒肺炎，並造成三人死亡，並已成為亞洲以外疫情最嚴重的國家，而該國在三天前才只有三起確認病例。此外，中東國家伊朗至今已有八人死於新冠病毒肺炎，該國政府已下令中小學和大學暫時關閉，而伊拉克及土耳其也關閉了與伊朗接壤的邊界。

而《每日電訊報》也報道，英國的確診新冠病毒肺炎病例已增至13起，而昨天新增加的4個確診病例均是曾搭乘鑽石公主號郵輪的乘客，他們在上周六獲英國政府派包機從日本橫濱港撤離返國，目前已被送往醫院接受隔離治療。此外，意大利封閉的城市已有11個，意大利總理已下令禁止任何人進出這些城市。

據《i》也報道，英國昨天新增了4起新冠病毒肺炎病例，而且均是從鑽石公主號郵輪疏散返英的乘客。報道也透露，意大利採取封城措施，5萬人接受隔離檢疫，而伊朗和韓國也在努力控制疫情。

據《衛報》引述世界衛生組織總幹事譚德塞博士警告，全球各國政府必須要迅速採取行動，遏制新冠病毒肺炎的迅速蔓延，否則將為時已晚。報道也透露，除了意大利之外，韓國的新冠病毒肺炎疫情也非常嚴重，至今已經確診的感染病例已經超過600起，另外五人死亡。韓國總統文在寅昨天也宣布，把該國的防疫警告級別提升至紅色的最高級別。