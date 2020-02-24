更環保地開採鋰離子有辦法了

鋰離子是電動汽車和智能手機里重要的金屬元素。一直以來鋰離子的開採很不環保。但是人們開始找到一些解決辦法。美國加州的Lilac Solutions使用離子交換珠，可以選擇性地去除鋰，留下鎂、鈣、硼和其他不需要的礦物質，一旦珠子飽和，就會接受酸處理以提取鋰，然後可以再次使用。Lilac Solutions的離子交換珠是斯奈德萊克在美國西北大學就讀博士期間對鋰離子電池進行研究的產物，用它提取鋰減少了能源消耗，從而減少了溫室氣體的排放。

廣告 繼續瀏覽後續

法國公司Adionic和Eramet也找到了自己的辦法。Eramet可以作到提取比過去少兩倍的溶解鹽， 然後把用過的水再重新輸送回去。

用老方法提取鋰會直接影響水資源與環境，在鹽灘地提取鋰，首先要將富含鋰、鈉、鎂的溶解鹽泵出地表，隨後將鹽水進入蒸發池蒸發好幾個月，收集到鉀、錳、硼、鋰鹽等混合物後，然後再進行過濾與碳酸鈉處理，最後形成白色粉末狀的碳酸鋰。

整個過程中要使用大量的水，一間公司開採的用水量就多達每秒 1,700 公升左右，而平均提取每噸鋰大約需要 190 萬公升的水，這將會嚴重破壞周圍的生態系統，除了影響着鋰三角國家玻利維亞、阿根廷和智利的民生用水，象是採礦工程就消耗智利阿他加馬省 65% 的水，鋰礦的有毒化學品也有可能會泄漏到供水系統中，偏偏鋰三角又是地球上最乾旱的地方之一。

