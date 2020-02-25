性侵指控 多明戈道歉了

世界三大男高音之一的多明戈（Placido Domingo）面臨多項性騷擾指控。他今天為對指控者造成的“傷害”道歉，並且宣告他為自身行為承擔“全部責任”。有消息說，此舉或影響法國影視界，法國明天應頒授凱撒獎，極有可能獲獎影片"我控訴"才華導演波蘭斯基受控性侵是否頒獎在法國引起爭議。

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據中央社今天報道說，世界三大男高音多明戈向性騷指控者道歉。多明戈在發給西班牙“歐洲新聞通訊社”（Europa Press）的聲明中表示：“我希望她們知道，我誠心為自己對她們造成的傷害感到抱歉。我為自身行為承擔全部責任。”

多明戈是20世紀最著名的男高音之一，但後來改唱男中音。他指出：“我在過去幾個月花了一些時間，反省多個同事對我的指控”。多明戈還說：“我現在了解，有些女性可能不敢誠實表達自己，因為她們擔心如果這樣做，對她們的事業將有不利影響。雖然這從來不是我的意圖，但我永遠不應讓任何人有那樣的感覺。”

該報道稱，今年79歲的多明戈，曾在世上最負盛名的一些歌劇院擔任總監及指揮家。至少有20名女性指控多明哥對她們強吻、撫摸或伸鹹豬手，這些事件至少可溯及1980年代。多明戈迄今仍否認這些指控，並在不同場合談到這些指控“不準確”，聲稱他的所有互動與關係“總是受到歡迎和兩情相悅”。

這些指控於去年8月首度浮上檯面，兩個月後多明戈辭去洛杉磯歌劇院總監一職，並且取消在紐約大都會歌劇院的未來演出，實質上已終結他在美國的事業。