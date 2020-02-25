新冠肺炎 美國疫苗4月啟動人體試驗

美國Moderna成為首家發布一種冠狀病毒潛在疫苗的公司。這家總部位於波士頓的生物技術初創企業周一宣布，已將這些小瓶裝製劑送往美國國立衛生研究院(US National Institutes of Health)進行人體試驗。

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據英國金融時報今天報道說，Moderna送交首批將啟動人體試驗的冠狀病毒疫苗。該消息說，Moderna已將疫苗送交美國國立衛生研究院，預計將在4月份啟動人體試驗，在7、8月份得出初步結果。



該報道稱，在紐約盤後交易時段，Moderna股價飆升15.6%，至每股21.33美元。該製藥公司表示，它使用了新的疫苗製備方法，因此能夠快速創造出一種被稱為“mRNA-1273”的候選疫苗，從而縮短了開發出能遏制冠狀病毒疫情爆發之影響的新潛在疫苗的時間。

Moderna首席技術運營和質量官胡安•安德烈斯(Juan Andres)表示，這是一次應對全球衛生緊急情況的“非凡努力”，從病毒基因組測序到發布疫苗僅用了42天，這是“創紀錄的速度”。該疫苗還需進行人體試驗，而人體試驗可能會失敗，即使成功，也需數個月時間才能廣泛投入使用。美國國立衛生研究院下屬機構——美國國家過敏及傳染性疾病研究所(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)的所長安東尼•福西(Anthony Fauci)告訴《華爾街日報》(WSJ)，他預計在4月份會啟動一項有20名至25名健康志願者參加的臨床試驗，在7、8月份得出初步結果。

據該報道說，Moderna使用一種叫做“信使RNA”(messengerRNA)的分子將基因信息轉錄到細胞中。該公司稱，這種分子會模仿自然感染來激發一種更有效的免疫反應。該疫苗試圖模仿在新型冠狀病毒以及其他冠狀病毒——比如嚴重急性呼吸道綜合征(SARS)病毒和中東呼吸綜合征(MERS)病毒——中發現的刺突蛋白(spike protein)。

該候選疫苗的研製得到流行病防範創新聯盟(Coalition for Epidemic Preparedness Innovations)的資助。這個由政府和非營利組織組成的聯盟於2017年在達沃斯發起了一項10億美元的計畫，旨在縮短疫苗研發時間。

報道指出，Moderna有多達100名員工參與這個疫苗研發項目，他們放棄了周末休息時間。第一批疫苗是2月7日製成的，但必須經過兩周的測試。