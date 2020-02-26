新冠肺炎 舊金山宣布緊急狀態 零感染未雨綢繆第一家

美國西海岸大城舊金山宣布進入緊急狀態應對新冠肺炎。目前未有任何舊金山居民感染新型冠狀病毒的紀錄，但隨着新冠肺炎疫情在全球迅速蔓延，市長布里德於25日召開記者會，宣布全市進入“緊急狀態”，並發布“舊金山宣言”（San Francisco Declaration），為疫情可能在舊金山出現如何增加資源，制定應急預案。

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據世界日報今天報道說，防新冠疫情金山宣布進入緊急狀態。舊金山市長布里德強調舊金山需要為新冠肺炎疫情可能在社區傳播做好應急預案。



該報道說，目前未有任何舊金山居民感染新型冠狀病毒（COVID-19）的紀錄，但隨着新冠肺炎疫情在全球迅速蔓延，市長布里德於25日召開記者會，宣布全市進入“緊急狀態”，並發布“舊金山宣言”（San Francisco Declaration），為疫情可能在舊金山出現如何增加資源，制定應急預案。



宣言是法律文件，自25日發布起立即生效，為期七天，並將於3月3日的市議會表決通過來長期實施。根據該文件，一旦爆發新冠肺炎疫情，市府能加快應急規畫，最大化調動資源，協調各機構做人力配置，並指導全市市民為應對疫情作好準備。



據布里德說：“儘管舊金山確診病例依然為零，但全球形勢正迅速變化，我們需要加強準備。每天都看到病毒在世界其他地方傳播，我們必須採取措施保護舊金山居民免受傷害。”



該報道稱，進入緊急狀態後，凡居民在新冠病毒檢測中呈陽性，將被立即採取隔離措施。



公衛局已於1月21日啟動“部門運營中心”，整合資源和領導層，重點關注臨床、流行病學和社區反應。衛生局還與本市醫院合作，確定隔離病房，加強對目前患者的旅遊史和癥狀進行篩查。同時，舊金山經濟合作委員會也增設社區分支機構，如規畫科、後勤科、衛生及公共服務科，以因應一旦出現疫情，可加快制定全市應急預案。



報道稱，如果疫情在本市爆發，全市各部門都將為社區健康發揮作用。比如，學校管理潛在的關閉風險；企業應該從家庭政策和病假角度來看待員工工作；對需要自主隔離的人提供支持。



據舊金山宣言提醒市民，原本宣傳的預防措施依然有效。包括：用肥皂洗手至少20秒，咳嗽或打噴嚏時用手肘遮擋口鼻，注射流感疫苗等。同時，提醒市民預先採取緊急情況下的防備措施，如為家人儲備足夠的藥品，制定兒童護理計畫，為潛在的學校關閉風險制定家庭計畫，如何照顧患病家庭成員而不讓自己生病等等。

據報道說，舊金山是加州第4大城，地方政府表示，宣布進入緊急狀態的目的是升高防疫準備度，並提升民眾的防疫意識，讓他們了解新冠肺炎有可能擴散到當地。



新冠肺炎疫情全球升溫，更多國家通報確診病例後，美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天以國內預期出現社區傳播為由，呼籲公民做好防疫準備。美國目前有57起確診病例：國內確診14起，其中多與旅遊相關，僅2起為人傳人；從湖北搭包機返美確診有3人；鑽石公主號游輪包機返美的感染病例有40。



報道引述美國國家廣播公司新聞網（NBC News）灣區地方台消息說，舊金山並無確診病例，但當地醫院在治療3名來自別郡的新冠肺炎患者。