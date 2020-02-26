美國衛生官員警告新冠疫情有可能全球大流行 終會在美傳播

美國高層公共衛生官員警告說，源自中國的新型冠狀病毒疫情有可能成為全球大流行病，而且病毒在美國境內擴散是早晚的事情。儘管美國公眾目前面臨的風險仍低，但隨着疫情在全球擴散，情況有可能迅速改變。

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據美國之音今天報道說，美衛生官員警告，新冠疫情有可能全球大流行，遲早會在美國傳播。消息說，美國衛生部長阿紮爾與疾控中心首席副主任舒卡特等官員就新冠病毒疫情昨天舉行記者會。

美國疾病預防與控制中心(CDC)首席副主任安妮·舒卡特(Anne Schuchat)在記者會上說：“現在，與其說這種情況是否會發生，還不如說什麼時候會發生，美國會有多少人被感染，其中又有多少人會患上重症或引發更多的併發症。我們多年來一直在準備應對此類威脅並減少疫情對我們社區的衝擊。”

美國衛生與公共服務部部長亞歷克斯·阿紮爾(Alex Azar)在記者會上說，美國公眾目前面臨的風險仍低，但隨着疫情在全球擴散，情況有可能迅速改變。他說：“美國普通民眾面臨的直接風險仍低。但正如我們警告過的，這有可能迅速改變。現在，在包括亞洲以外的好幾個國家都出現了社區傳播，這很讓人擔心。其他國家發生的社區擴散將使我們越來越難以把疫情成功遏制在國門之外。這就是為什麼我們已經與州、地方和私營部門的合作夥伴密切合作，為減緩美國潛在的病毒傳播做準備，因為我們很可能會在美國看到更多的病例，就像我們從這次疫情開始以來一直所說的。”

該報道稱，同天早些時候，美國疾控中心國家免疫和呼吸疾病中心主任南希·麥斯尼耶(Nancy Messonnier)在一個媒體簡報會上也說，新冠病毒遲早會在美國傳播。她說：“問題不在於這種情況是否會發生，而在於這種情況何時會發生，以及這個國家有多少人會患上重病。”她接着警告說：“對日常生活的干擾有可能是嚴重的。”

據衛生部長阿紮爾說，美國目前有57個確診新冠病毒病例。該報道說，這其中多數是從停靠在日本的鑽石公主號游輪撤回美國的人員，包括星期二宣布的來自這艘游輪的四起新增病例。根據美國疾控中心的數據，除去游輪的病例，從武漢撤回的僑民中還有三起確診病例，在美國境內發生的確診病例有14起，其中有12起有中國旅行史，兩起與有旅行史的人有密切接觸。