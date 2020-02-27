意大利新冠肺炎爆炸蔓延 源頭有指或為溫州

據台灣前台南縣長蘇煥智臉書推文指，意大利的普拉托是米蘭時尚產業的生產重鎮，這裡大部份的紡織、成衣廠都是溫州人老闆，職工也大都來自溫洲。溫州人返回大陸過春節後，將疫情帶回普拉托，由於人數眾多，意大利防備不足，造成疫情失控。溫州新冠肺炎疫情嚴重，是武漢之後最早封城的浙江的城市。但意大利被指擔心“Made in Italy by Chinese”影響意大利名牌的品牌價值而支吾。

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據中國時報今天報道說，意大利為何疫情大爆發？蘇煥智指關鍵是溫州。



該報道說，意大利新冠肺炎疫情快速爆發，緊追韓國、日本之後，令全歐洲都為之憂心忡忡。但為何歐洲的新冠肺炎疫情會在意大利爆發？前台南縣長蘇煥智指出，意大利的米蘭是時尚之都，但生產都是在佛羅倫斯西北方的普拉托，全球有大量名牌都在此製造，而這裡許多工廠的老闆、職員、工人都來自中國大陸。

意大利在這波歐洲新冠肺炎疫情中處於風暴中心，已確診470例，佔全歐洲的84.3%；死亡病例12人，也占歐洲的85.7%。據蘇煥智在臉書撰文指出，這一次武漢肺炎為什麼會在意大利北部米蘭倫巴底地區爆發？原因一直沒有講清楚。

據蘇煥智認為，意大利並非不知道感染源來自普拉托的溫洲移民，但更擔心的是意大利時尚品牌“Made in Italy”，其實是“Made in Italy by Chinese”，擔心會影響其名牌的品牌價值，所以就寧可不要去討論此一感染源。



該報道稱，蘇煥智說，大家都知道米蘭是全世界着名的設計之都、也是意大利的時尚產業中心。而支撐米蘭這一個時尚之都的產業生產重鎮，就是位於佛羅倫斯西北方的普拉托。全世界有名的Gucci、Armani、Prada都在普拉托製造。而在普拉托的許多工廠的老闆和職員、成衣工人都是中國人。

普拉托的最早一批大陸移民是上個世紀80年代從巴黎“二度移民”過來，到這裡從紡織廠、成衣廠的廉價外籍勞工開始，因為認真努力不眠不休的工作賺錢；再牽親引戚，把親友也介紹到意大利來。

報道指，由於全球化的壓力，意大利很多中小企業的紡織廠、成衣廠、店面的老闆也做得很辛苦，所以就乾脆把工廠公司賣給這些勤奮的溫州人。到現在已經約有六萬人以上，約佔普拉託人口的三分之一。而光是華人酒店就有400多家，浙江人在意大利經營的企業已經超過6萬家。

據蘇煥智指出，溫州這次疫情也很嚴重，是湖北省以外第一個宣布封城的城市。而正逢農曆過年，普拉托的溫州人返鄉過年，及平常溫州與普拉托及米蘭時尚產業密切的商業關係，造成此次意大利疫情爆發，應該是可以預期的。這也難怪在武漢肺炎發生後，意大利很快就對中國斷航，並將台灣也牽拖進去。

蘇煥智認為，為什麼意大利媒體對於疫情源頭，一直沒有將普拉托這個溫州城及紡織、成衣、時尚產業關聯性作探討呢？這也是讓人很納悶的地方！據蘇煥智最後說，看來他們其實並非不知道，而是更擔心的是他們的時尚品牌所謂的“Made in Italy”，其實是“Made in Italy by Chinese”，怕這一個真相被揭發可能會影響他們的名牌的品牌價值，所以就寧可不要去討論此一感染源了。