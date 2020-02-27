新冠肺炎 特朗普放棄親自指揮 將疫情回應"甩鍋"給彭斯

美國總統特朗普表示，副總統彭斯將負責美國對新冠病毒疫情的回應。此前特朗普對美國股市大跌不滿，批評暗示媒體過於誇大新冠肺炎危害，導致股市下跌。特朗普強調沒有驚慌的理由。

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據路透社報道，特朗普稱副總統彭斯將負責美國對新冠病毒的回應。



美國總統特朗普周三表示，副總統彭斯將負責美國對新冠病毒疫情的回應。據特朗普稱，新冠病毒對美國人構成的風險“仍很低”。

據他在新聞發布會上稱，“如果病毒擴散，我們會準備好應對，全力以赴，”

特朗普還表示，美國將進行“一切適當”的開支以抗擊疫情。

據法新社消息，特朗普還信心喊話指無須驚慌。



該報道說，儘管2019年冠狀病毒疾病來勢洶洶，美國總統特朗普26日在白宮表示，若疫情持續擴散，美國將大幅升高因應規模，但強調沒有驚慌的理由。



特朗普在記者會上表示：「各州的醫院都在騰出床位，也在打造隔離區，安全安置民眾。」



當被問及美國是否增加諸如口罩、防護衣等保護器材的儲備量，特朗普表示：「我們已下大筆訂單，以備不時之需。」



據特朗普強調，美國民眾感染武漢肺炎風險仍低，但「我們已經準備好採取適當措施，盡一切努力因應疫情擴散，假如疫情真的擴散的話」。

美國專家以及防疫官員均警告新冠肺炎有演變成流行災疫危險，應當及早應對。