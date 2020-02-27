日內瓦新冠肺炎2確診 引來對世衛組織嘲諷

據瑞士官方於今日(2月27日)早間通告，瑞士境內新增三例新型冠狀病毒感染病例。截至目前，全國累計確診病例達4例。日內瓦州亦確診瑞士境內第二例新型冠狀病毒感染病例。據瑞士內政部透露，截至本周二(2月25日)，瑞士全國尚有70例尚待排查的疑似病例。日內瓦是眾多國際組織總部的所在地，包含聯合國歐洲總部（UN）、世界貿易組織（WTO）、國際紅十字會，甚至是掌管疫情消息的“世界衛生組織”（WHO）總部也設立在這裡。世衛組織門前受威脅，引起網絡對該組織諷刺。

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據瑞士新聞今天報道說，瑞士共計確診四例新型冠狀病毒感染病例。瑞士官方於今日(2月27日)早間通告，瑞士境內新增三例新型冠狀病毒感染病例。截至目前，全國累計確診病例達4例。位於瑞士東南部的格勞賓登州今早證實，該州確診兩例新冠病毒感染病例。據官方宣布，兩名患者此前出現感染癥狀，目前均入院接受治療，但健康狀態良好。日內瓦州亦確診瑞士境內第二例新型冠狀病毒感染病例。這名現年28歲的男子目前在醫院接受治療，表現出的癥狀輕微。

據日內瓦安全、就業及公共衛生部門於本周四介紹，一名近期從意大利米蘭返回瑞士的28歲信息技術(IT)員工，經新冠病毒檢測呈陽性。



瑞士聯邦公共衛生局亦於本周二表示，瑞士針對新型冠狀病毒的風險評估暫且不會有所變更。據衛生局官員稱，目前，新冠病毒僅對公眾構成中度風險。儘管如此，更多感染病例經檢測被確診的可能性正有所提升。瑞士各地醫療機構已準備就緒，以對疑似病例進行早期發現和篩查檢測。

衛生局官員表示，現階段還沒有必要採取進一步措施-譬如關閉學校。如果政府相關行政管理部門判定病毒傳播已然失控，勢必會採取新的措施。據瑞士內政部透露，截至本周二(2月25日)，瑞士已相繼對300份左右的新型冠狀病毒感染疑似病例樣本進行了檢測。當日，瑞士全國尚有70例尚待排查的疑似病例，其中伯爾尼州和巴塞爾州分別有數例有待篩查，提契諾州亦有少數幾例。

據聯合新聞網今天報道指，新冠肺炎直逼WHO總部！日內瓦出現確診病例。該報道說，值得注意的是，日內瓦是眾多國際組織總部的所在地，包含聯合國歐洲總部（UN）、世界貿易組織（WTO）、國際紅十字會，甚至是掌管疫情消息的“世界衛生組織”（WHO）總部也設立在這裡。

報道稱這項消息在鄉民論壇“PTT”引發討論，原PO表示，“終於到W（C）HO的門口了嗎？ 譚德賽是不是該宣布全球大流行了（Pandemic)”。其他網友也紛紛留言，“CHO專家要趕快逃去中國治療了”、“WHO高官要躲到地下隔離碉堡了嗎？”、“終於燒到自己了”、“殺到維尼快樂夥伴的基地了”、“CHO：不怕，相信中國的貢獻”。

