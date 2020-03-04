教皇感冒 梵蒂岡告慰方濟各未染新冠肺炎

據梵蒂岡周二（3月3日）表示，教宗方濟各只是患上了感冒。方濟各上周日出席傳統佈道會時曾宣布，因患感冒自己將無法參加傳統精神靜修周活動。聖座各部會首長在羅馬近郊阿里恰小鎮參加今年四旬期的退省活動，帶領退省默想的博瓦蒂神父3月1日下午在開講前宣讀了教宗的短信。教宗寫道：“我在這裡陪伴你們，在自己的房間參與避靜，聆聽博瓦蒂神父的講道，我非常感謝他。我為你們祈禱，你們也要為我祈禱！”教宗患病之際，意大利正在抗擊新冠疫情。意大利目前已有超過2500人感染，79人死亡。

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據美國之音今天報道說，梵蒂岡稱教宗只是感冒，沒有其他病症相關癥狀。梵蒂岡周二（3月3日）表示，教宗方濟各只是患上了感冒。方濟各上周日出席傳統佈道會時曾宣布，因患感冒自己將無法參加傳統精神靜修周活動。

據梵蒂岡官方消息說，聖座各部會首長參加了今年四旬期退省活動，教宗方濟各因感冒留在梵蒂岡的聖瑪爾大之家聆聽博瓦蒂神父的講道。

博瓦蒂神父在開講前宣讀了教宗的一封短信。教宗寫道：“我在這裡陪伴你們，在自己的房間參與避靜，聆聽博瓦蒂神父的講道，我非常感謝他。我為你們祈禱，你們也要為我祈禱！”

美國之音說，梵蒂岡周二（3月3日）表示，教宗方濟各只是患上了感冒。方濟各上周日出席傳統佈道會時曾宣布，因患感冒自己將無法參加傳統精神靜修周活動。

據路透社報道，梵蒂岡發言人瑪竇‧布魯尼（Matteo Bruni）在一份聲明中說，教宗患上的是感冒，“沒有與其他病症相關的癥狀”。

意大利《信使報》（Il Messaggero）此前報道說，教宗方濟各的新型冠狀病毒檢測結果為陰性。

方濟各2月26日出現了咳嗽和打噴涕的癥狀，並缺席了兩場原定舉行的官方活動。他在擔任教宗的7年時間裡從未缺席過這麼多官方活動。

教宗患病之際，意大利正在抗擊新冠疫情。意大利目前已有超過2500人感染，79人死亡。

世界衛生組織（WHO）周一表示，他們最擔心意大利、韓國、伊朗和日本的新冠疫情。