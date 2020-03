新冠肺炎世界大流行在即? 美國國防部警告30天之內或危險

The Pentagon in Washington, U.S.

美國國防部高級官員告訴《新聞周刊》,表示在該簡報文件中使用“大流行”(pandemic)一詞,指的是全球爆發,而不僅限於一個國家;在大流行期間,多個國家或地區的眾多民眾都有被感染的危險,目前各大洲都受到了影響。德國衛生部長今天警告說,新冠肺炎目前已經在全球大流行。

廣告 繼續瀏覽後續

據聯合新聞網今天報道說,美國防部狠打臉WHO:指武漢肺炎30天內可能大流行。

美國重打世界衛生組織(WHO)的臉!《新聞周刊》(Newsweek)獨家取得的美國國防部參謀首長聯席會議(Joint Chiefs of Staff)的“每日情報摘要”,指出新冠肺炎未來30天內“可能”變成全球大流行病(COVID-19 will \"likely\" become a global pandemic within the next 30 days)。

據五角大廈高級官員告訴《新聞周刊》,表示在該簡報文件中使用“大流行”(pandemic)一詞,指的是全球爆發,而不僅限於一個國家;在大流行期間,多個國家或地區的眾多民眾都有被感染的危險,目前各大洲都受到了影響。

稍早之前,美國國家醫學情報中心(NCMI)在3日針對新冠肺炎提出“大流行”的風險警告,“WATCHCON 2”的警示,已經變成了迫在眉睫“WATCHCON 1”的危機。