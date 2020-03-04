新冠肺炎世界大流行在即? 美國國防部警告30天之內或危險

美國國防部高級官員告訴《新聞周刊》，表示在該簡報文件中使用“大流行”（pandemic）一詞，指的是全球爆發，而不僅限於一個國家；在大流行期間，多個國家或地區的眾多民眾都有被感染的危險，目前各大洲都受到了影響。德國衛生部長今天警告說，新冠肺炎目前已經在全球大流行。

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據聯合新聞網今天報道說，美國防部狠打臉WHO：指武漢肺炎30天內可能大流行。

美國重打世界衛生組織（WHO）的臉！《新聞周刊》（Newsweek）獨家取得的美國國防部參謀首長聯席會議（Joint Chiefs of Staff）的“每日情報摘要”，指出新冠肺炎未來30天內“可能”變成全球大流行病（COVID-19 will \"likely\" become a global pandemic within the next 30 days）。

據五角大廈高級官員告訴《新聞周刊》，表示在該簡報文件中使用“大流行”（pandemic）一詞，指的是全球爆發，而不僅限於一個國家；在大流行期間，多個國家或地區的眾多民眾都有被感染的危險，目前各大洲都受到了影響。

稍早之前，美國國家醫學情報中心（NCMI）在3日針對新冠肺炎提出“大流行”的風險警告，“WATCHCON 2”的警示，已經變成了迫在眉睫“WATCHCON 1”的危機。