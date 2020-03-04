新冠肺炎抗疫 美聯儲罕見緊急大幅降息

美聯儲帶頭髮起針對新型冠狀病毒疫情的全球回應，將其主要政策利率下調0.5個百分點。與此同時七國集團(G7)指出疫情帶來“下行風險”。據美聯儲聯邦公開市場委員會的成員們發表一致聲明，宣告“美國經濟的基本面依然強勁”，但補充說，正在快速傳播的新冠病毒“對經濟活動構成不斷演變的風險”。美國總統特朗普施壓要求降息。

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據英國金融時報今天報道說，美聯儲緊急大幅降息助攻抗疫。美國央行帶頭髮起針對新冠疫情的全球回應，將主要政策利率下調0.5個百分點，稱疫情“對經濟活動構成不斷演變的風險”。

據美聯儲聯邦公開市場委員會的成員們發表一致聲明，宣告“美國經濟的基本面依然強勁”，但補充說，正在快速傳播的新冠病毒“對經濟活動構成不斷演變的風險”。

據該報道稱，此舉是美聯儲自全球金融危機最危急時刻以來首次緊急降息。美國央行採取行動之前，G7財長和央行行長承諾採用“所有適當的政策工具”來維護髮達國家的經濟健康。儘管澳大利亞和馬來西亞央行周二也降低了各自的主要政策利率以防止經濟衰退，但其他國家的行動較為緩慢。歐洲央行(ECB)採取了更為謹慎的態度，而英國央行(Bank of England)行長馬克•卡尼(Mark Carney)暗示，不同國家將根據各自的國情出台量身定製的措施，而不是2008年金融危機時的那種全球協同行動。

在美國，美聯儲的利率設定委員會重申，它正在“密切監測”事態發展，並將繼續“採取適當行動以支持經濟”。

據該報道說，周二，在宣布降息後舉行的記者會上，美聯儲主席傑伊•鮑威爾(Jay Powell)強調美國經濟的基本面因素相當強勁，但表示，美聯儲已經看到疫情對旅行和酒店業、對依賴國外供應鏈的製造商造成的情緒預測影響。據鮑威爾說，“這些影響處於早期階段，”他告誡稱。“我不認為有任何人知道疫情會持續多久。”他還說，“考慮到美聯儲幾乎用完了彈藥，他們動手夠早的，”紐銀梅隆投資管理公司(BNY Mellon Investment Management)首席市場策略師艾麗西亞•萊文(Alicia Levine)表示。“此次降息將穩定情緒。”

該報道指出，特朗普將強勁的經濟和金融市場作為他連任總統競選的基石。近日，隨着疫情蔓延導致股價大跌，他對美聯儲加大壓力，要求降息。美聯儲宣布降息後，特朗普在Twitter上寫道：“美聯儲正在降息，但必須進一步放寬，最重要的是看齊其他國家/競爭對手。我們並不是在一個公平環境中競爭。這對美國不公平。美聯儲發揮領導作用的時候終於到了。更多放寬、更多降息！”

周二早上美國市場開盤前，G7財長和央行行長發表了一份聲明，此前經合組織(OECD)周一發布的預測似乎顯示全球經濟將陷入衰退。據該報道說，這份聲明沒什麼具體承諾，不像該集團當年對2008年金融危機作出的果斷回應。但是它承諾提供財政支持，以確保醫療體系能夠應對這場疫情，並幫助G7經濟體度過難關；政策制定者們現在相信，各國會經歷至少持續幾個月的嚴重放緩。

然而，金融市場觀察人士預測，其他央行和財政部現在將受到巨大壓力，要求其跟隨美聯儲，拿出更為果斷的行動。

由於日本、歐元區和英國的利率低於美國，安盛投資管理公司(Axa Investment Managers)高級經濟學家戴維•佩奇(David Page)表示，美聯儲的舉動“對其他國際央行構成挑戰”，但它們更有可能堅持按照既定的日程表開會。

鮑威爾周二表示，美聯儲正在“持續與世界各國的央行進行積極討論”。